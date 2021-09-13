【加密貨幣】紐約政府部門IT主管偷電挖礦　最高或面臨15年牢獄之災

《紐約時報》報道，上周三紐約沙福郡（Suffolk County）一名IT主管被指利用職務之便，在政府辦公室挖礦「開採」加密貨幣，花費了數千美元電費。該男子被控貪污、盜竊、電腦侵入和公職人員行為不當等罪，若然罪成，或要面對最高15年的刑期。

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涉案42歲男子名為Christopher Naples，自2000年以來一直在沙福郡工作，其職位是IT運營助理經理。他在沙福郡中心的6間房內收起46部礦機，用以「開採」比特幣及其他加密貨幣。調查顯示，其中10部礦機於今年2 月以來安裝運行，已經消耗了約6000多美元的電力。因礦機總數遠不止10台，Naples竊取的電力費用遠不只6000美元。

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當地一名檢察官Timothy D. Sini表示，Naples承認設備屬於他，並且在警方接到報告前，這些設備已運作至少幾個月了。Naples放置設備的房間內有對整個縣而言，非常重要要的電腦伺服器和其他設備，當搬走相關礦機後，房內氣溫下降了20度。Timothy指出：「不只數千美元公帑被用於挖礦，Naples的礦機放置在重要設施的房間內，不但令到縣居民網速變慢，更令到維修工人一直要維修房內冷氣機。」

報道指，挖掘加密貨幣的礦機需要使用大量電力，每年用於挖掘比特幣的電力，甚至超過芬蘭每年使用的電力。

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