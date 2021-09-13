【港元定存】大行帶頭加息　港元短期定存最高4.5厘

▲ 滙豐驟加7天港元定存年息0.5厘，最新報4.5厘，膺高息王。

9月快過了一半，還有大約12個交易日進入季結，但本港銀行持續水浸，港元拆息仍處於約10年低位。不過，有大行竟然再勁加港元定期存款息率。逆市而行的是滙豐（HSBC），這間發鈔行於上周四（9月9日）作突擊，驟加7天短存息0.5厘，新息率報4.5厘，頓超越中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 的4厘，晉身冠絕全城高息王。

誠然，眼下資金氾濫，以今天（9月13日）7天銀行同業拆息再跌至乍現0.04厘低位，龍頭行卻反其道加息，究竟箇中有何緣機。滙豐主要針對指定理財戶，先把指定外幣作兌換，再以特定的流動理財程式開立，可獲加額外年息0.5厘；而上述理財戶如以電話渠道或分行敘造相同短存，起存額齊為1萬元，亦享4厘。

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目前中銀香港及恒生的7天年息4厘，同樣要求先把指定外幣作兌換，才享最高特惠息，若扣除買賣差價，實際落袋的利息唯恐打折。

專家認為，當前全球變種病毒仍肆虐，恐怕今年底前港人難以出外旅遊或探親，何況北上通關又暫未有期，假如有閒資族手上囤積美元、人民幣、英鎊或澳紐加等外幣，與其閒置蝕息，倒不如兌換賺短存高息，博除笨有精。

1個月拆息今早定價盤為0.06厘，上商研究部主管林俊泓回應本報查詢料，與樓按掛鈎拆息約於0.06至0.08厘窄幅上落。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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