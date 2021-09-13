阿聯酋望國民放棄「鐵飯碗」　擬斥500億港幣鼓勵到私企就業

《彭博》報道，阿聯酋將斥資240億迪拉姆（約508億元港幣），提供一系統福利和補貼，以鼓勵居民到私人企業就業，以及降低失業率。

與其他海灣國家（Gulf states）一樣，在阿聯酋當公務員是不少求職者的首選，很多大學畢業生都考慮到薪金、福利和工時等因素，而拒絕私人公司的錄取資格。現時主要由外國人填補私營企業的大部分職位。

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阿聯酋政府周日宣布的措施包括，私人公司職員的每名子女，每月可獲得至少800迪拉姆（約1,694元港幣）的津貼；月收入低於2萬迪拉姆（約4.2萬元港幣）員工的每名子女，每月津貼最高可達4倍。其他獎勵措施包括：帶薪培訓計劃、五年補助金，以及為從事如護理、電腦工程師等被認為重要的職業的人士提供獎金。

報道又指，阿聯酋政府計劃在未來五年內，吸收7.5萬名公民到私營公司工作。去年油價暴跌以及受到疫情影響，為吸引人才和促進經濟增長，阿聯酋上周放寬工作簽證要求後，開始實施上述措施。

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據世界銀行（World Bank）的最新估計，受新冠疫情影響，阿聯酋2019年的失業率為2.2%，去年已升至5%。

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