【英鎊定存】兩大行鬥加英鎊短存息 迎戰中資行突擊

▲ 鮮有搶英鎊定期存款的工銀亞洲，新推兩周短存快閃特惠息6厘。

英國擬於明天（9月14日）公布新一輪防疫措施，市傳將放棄疫苗護照及放寬若干限制。不過，上周礙於加保險稅等方案，冀對應人口老化等福利開支，一度拖累英鎊回軟，但大行如花旗料鎊滙兌美元可重上1.41。

專家建議持BNO等港人對鎊滙有需要者，不妨趁滙價走弱而低吸，再伺機開立高息定期存款，因近日兩間大行鬥加英鎊定期存款息，包括鮮有搶鎊滙的工銀亞洲，以及頻頻加息的滙豐（HSBC）。

先說龍頭發鈔行，上周四（9月9日）驟加7天年息0.5厘，新息率報11厘，須指定理財戶及先兌換指定外幣，且要求以指定流動理財程式參與，才獲加0.5厘年利率優惠；以分行或電話理財渠道敘造，相同短存也有10.5厘。至於工銀亞洲，則新推兩周年息享6厘，入場費為等值10萬港元，上限300萬港元，且須指定理財戶先以港元作兌換，優惠屬快閃，本周五（9月17日）截止。

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兩間中外資大行鬥出招，分析拆解，是為了迎戰南商搶閘於9月初出擊，勁加英鎊7天年息兩厘，新報12厘，頓晉級冠絕全城的息率。而1個月年息，花旗及中銀香港 （02388） 齊報兩厘，膺高息王。

展望英鎊後市，大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒認為，英國是次上調稅率的幅度，相對整體稅率尚算溫和，相信對英國經濟經濟復甦影響有限，料英鎊兌美元至年底或續在1.36至1.41之間上落。

信銀國際首席經濟師卓亮不約而同指出，英國加保險稅對英鎊實際影響輕微，遂維持相對看好英鎊。由於英國疫苗接種率高，經濟保持相對開放，英倫銀行會逐步嘗試收緊貨幣政策，且料鎊滙的年底目標價有機會突破1.39。

此外，外電指，英國過去兩年共發出約46萬本BNO護照。

短綫操作方面，華僑永亨經濟師李若凡今天（13日）認為，兩股力量令英鎊反覆，既因英倫銀行行長BaiIey日前指，英國已達到考慮加息的最低門檻，惟首相約翰遜的加稅安排或阻慢收水進程，料未來兩周英鎊兌美元於1.38至1.39上落，兌港元的支持位約為10.734，阻力位在10.812。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源