【華為新機】華為宣布10月21日舉行發布會　料推出P50系列國際版

▲ 華為日前宣布，將在香港時間10月21日晚上9時，在維也納舉行新品發表活動。

華為（Huawei）早前宣布推出最新的P50系列旗艦手機，過了一個多月，華為再宣布將在10月21日，在奧地利首都維也納舉辦新品發布會。外界預料，華為或將會在會上帶來國際版P50系列，也有機會是在本月23日在中國發布的Nova 9系列的國際版本。

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華為日前宣布，將在香港時間10月21日晚上9時，在維也納舉行新品發表活動。不過是次華為並沒透露任何產品細節。但外國媒體均估計，華為將會帶來P50系列的國際版本。至於過往在下半年推出的Mate系列，今年可能因芯片等零件短缺問題影響，或不會推出Mate 50系列，僅推出P50系列，應付旗艦手機產品市場需求。

另值得一提的是，早前華為因遭到美國制裁，全新的P50系列就不支援5G網絡，令大部分消費者都相當驚訝。到底國際版本的P50系列，會否支援5G網絡，就要待華為下月再宣布喇！

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責任編輯：曾曉汶