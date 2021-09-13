卡塔爾外長訪阿富汗 塔利班掌權以來首次

塔利班組成臨時政府掌權後，卡塔爾外長率團首次出訪阿富汗，是塔利班掌權以來到訪當地的最高級別外國官員。塔利班高層於社交媒體發布卡塔爾外長與塔利班官員會面的照片。

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卡塔爾副首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）周日（12日）出訪阿富汗喀布爾，期間與塔利班臨時政府總理哈桑‧阿洪德（Mohammad Hassan Akhund）、阿富汗民族和解高級委員會前主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）會晤。

穆罕默德外訪阿富汗期間，也有和塔利班外長及其副手會面。據悉，穆罕默德與塔利班一同討論當前政治局勢。塔利班表示，會晤重點為雙邊關係、人道主義援助、經濟發展及與世界的互動。

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卡塔爾指穆罕默德會上敦促塔利班官員容許阿富汗各方參與民族和解，要求確保所有人可順利進出阿富汗，又稱雙方強調共同努力打擊恐怖組織的重要性。

塔利班在卡塔爾首都多哈也設有政治辦公室，卡塔爾一直擔任阿富汗問題的調解者角色，包括負責主持美國與塔利班代表的談判。

責任編輯：鄭錦玲