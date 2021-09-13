美股若真回調哪些股份可吸納？為你分析4隻熱炒美股

美股若真出現回調，有哪些股份可吸納？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）為你分析4隻有潛力的熱炒美股，立即點擊收看／收聽。

*重溫今早《ET開市直擊》- 科技股再累港股跌逾500點 轉戰美股有何好選擇？【按此】*

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40：00 - 欲長線收息揀中銀 （02388） 還是恒生 （00011）

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