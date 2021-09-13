【美國疫情】紐約醫院暫停接生 大量唔打針職員辭職

美國希望提升疫苗接種率，愈來愈多機構強制要求僱員接種新冠疫苗，否則會失去工作。美國紐約有醫院因部分僱員不願接種疫苗，導致人手短缺，無法再提供產科服務。美國當地醫院人員表示，醫院別無選擇。

美國43醫院ICU爆滿拒收 男子心臟病發亡 【下一頁】

紐約前州長科莫（Andrew Cuomo ）早前簽署行政命令，要求紐約州所有醫護人員強制接種疫苗。紐約州北部劉易斯綜合醫院（Lewis County General Hospital）行政總監卡耶（Gerald R. Cayer）透露，目前最少已有6人因不願接種疫苗辭職，另外7人表明不願接種，婦產科人手短缺將更為嚴重。

卡耶表示，醫院9月24日後無法安排人手接生，辭職人數之多令當局別無他選，只能暫停接生服務。醫院管理層正制定應急計劃，以防更大規模辭職導致需要暫停更多服務。但卡耶強調，支持強制接種疫苗措施，醫院基本服務不會因此受阻，作為員工有義務保護患者安全。

拜登擴大強制接種 唯獨一聯邦部門有豁免 【下一頁】

卡耶指醫院最少有464名僱員已接種疫苗，佔整體73%，另外有165人尚未接種，辭職僱員大部分是臨床醫護人員。

紐約州規定，所有醫護人員需在9月27日前最少接種1劑疫苗。對疫苗敏感人士獲得執業醫生或合資格護士的證明後可獲豁免，但紐約不接受宗教理由豁免。與紐約州平均染疫水平相比，劉易斯縣（Lewis County）感染水平較高。

責任編輯：李俊儀