【iphone 13】蘋果分析師郭明錤料蘋果將上調iPhone 13售價

蘋果（AAPL）即將於本地時間周三（15日）凌晨舉行新品發布會，毫無意外的是，新一代智能手機iPhone 13即將成為全場焦點，有關iPhone 13消息亦陸續有來。有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤預計，iPhone 13的容量將會擴大，相應價格也有會有提升。

報告當中列出了iPhone 13系列手機的容量數據，iPhone 13 Pro 與13 Pro Max 的容量選項預計為128GB、256GB、512GB 與1TB，iPhone 13與 13 mini的容量選項分別為 128GB、256GB 與 512GB。

儘管售價將普遍提高，但郭明錤認為，受惠於美國對華為實施禁令，以及新設計與規格升級，料iPhone 13的今年的出貨量將較去年同期iPhone 12增長約10%。惟晶片短缺問題持續困擾全球，iPhone生產亦面對零件供應不足問題，不過對iPhone 13的影響相對有限。

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编辑：李勝男