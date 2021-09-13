【Google儲存】Google One增5TB雲端儲存方案　美國用戶率先使用

▲ Google就悄悄針對美國市場新增了每月24.99美元（約194港元）的5TB儲存方案。

Google早前宣布，原本只計算Gmail及Google Drive的15GB免費儲存空間，將會把Google相簿計算在內，瞬間令用戶的儲存空間不足。而近日為了提供更多儲存空間予用戶，Google就悄悄針對美國市場新增了每月24.99美元（約194港元）的5TB儲存方案。

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據外媒9to5Google報道指，原本Google One 的雲端儲存訂閱方案，提供基本版100GB、標準版200GB與進階版2TB、以及10TB的選擇。但近日9to5Google發現，在2TB及10TB之間多了一個5TB的方案，月費為24.99美元，年費則是249.99美元（約1,944港元）。

不過目前5TB的儲存空間方案僅在美國市場上登場，香港則仍未增設。目前香港僅有100GB、200GB 和2TB儲存方案，年費分別是150港元、230港元和799港元。

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責任編輯：曾曉汶