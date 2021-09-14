清卡數貸款服務現數碼化趨勢　智能分析助更快擺脫卡數

去年多家虛擬銀行陸續展開經營，標誌香港踏入新型銀行時代。而在8家虛擬銀行中，有3間提供貸款服務，那麼虛擬銀行的貸款服務與傳統銀行相比有何分別？對於有意整合卡數一筆過清還的人士又有何幫助？

虛擬銀行即時分析卡數 度身訂造還款方案



結餘轉戶貸款是本港常見私人貸款，用於整合及清還信用卡債務之用，部分傳統財務機構的結餘轉戶貸款服務，均主要透過實體分行，以人對人的方式接收申請；雖然亦有電話或網上貸款途徑，但大部分審批流程依然是人手進行，由申請到提取貸款，有機會需要長達三星期時間。

至於虛擬銀行則不設實體分行，主要透過手機App提供貸款服務，其獨特之處是運用金融科技扭轉傳統結餘轉戶貸款模式，透過科技為客戶作即時財務分析，因應每位客戶的情況自動提供還款方案建議。本港其中一家虛擬銀行——天星銀行airstar，近期便因新廣告而備受注目，該廣告不只邀得郭偉亮 （Eric Kwok）和陳蕾（Panther）等名人拍攝，從中更可見到創新科技如何為結餘轉戶貸款服務帶來轉變。

▲ 天星銀行airstar新推出的音樂劇場引起不少市民討論。

據了解，天星銀行airstar的「貸款一筆清」以即時智能化分析為賣點。申請人只要經該行的應用程式輸入貸款申請資料，一經授權，系統便能運用金融科技實時查閱申請人的信貸紀錄，自動評估申請人的財務及風險狀況，並就利率、還款期、每月還款額和總利息支出比較及分析，於App上展示最合適的方案建議予申請人（見下圖）。

▲ 貸款申請人可透過天星銀行airstar手機應用程式內的貸款計算機了解可減省的利息開支，每期供款和還款期。

智能分析加上24小時 x 7 日年中無休，使批核過程大幅加快，如經天星銀行airstar手機App申請貸款，只要在App內提交申請，通過審批後，程式便會提供最合適的還款方案建議，這對於工作繁忙的都市人而言是無疑是一個方便的選擇。

表一：信用卡最低還款額及虛擬銀行貸款產品比較

金融科技助減成本 更優惠的利率回饋客戶



除了更便捷的申請手續，虛擬銀行的貸款息率亦相當吸引。由於虛擬銀行沒有實體分行，而且得到金融科技及大數據的幫助，故可減省營運成本和人力資源，繼而以較優惠的貸款利率回饋予客戶。例如天星銀行airstar的「貸款一筆清」，其實際年利率低至2.99%。透過該行「貸款一筆清」清還卡數，除了利息支出可縮減達91%¹，令每期供款節省66%¹，還款期數可減少167期¹！

60日免息免供優惠² 令還款更輕鬆

在提供較優惠的利率以外，部分虛擬銀行亦不時推出各種優惠吸引客戶，就如上述的天星銀行airstar便有提供60日免息免供優惠²，讓申請人提取貸款後首60天無須供款，讓申請人有足夠時間準備還款安排。假如在首個供款日之前全數清還貸款，更無須支付任何利息，如此彈性的安排，自然能更輕鬆地處理債務問題。

想了解更多天星銀行airstar的「貸款一筆清」服務，可瀏覽：https://bit.ly/3zTpTHJ

備註:

1. 以上例子只供參考。節省利息例子是假設總結欠金額全數為信用卡結欠港幣200,000，並以一般信用卡年利率為30%、每月只繳付信用卡結欠的5%或港幣50(以較高者為準)計算，實際年利率為34.49%。而天星銀行的貸款一筆清以年利率2.95%及還款期72期計算，實際年利率為2.99%。



2. 由即日起至2021年10月31日期間(包括首尾兩天)，成功申請及提取「貸款一筆清」之合資格客戶須於「最終批核結果」頁面自行選擇參加「60日免息免供」，便可於提取貸款後首60天不需供款。如客戶於首個供款日之前提早全數清還貸款，客戶不用支付任何利息而只需償還貸款的本金。例子: 如於2021年8月18日提取貸款，首個供款日為2021年10月19日; 如於2021年8月31日提取貸款，首個供款日為2021年11月1日。詳情請參閱《60日免息免供優惠推廣條款及細則》。



資料來源：天星銀行網頁