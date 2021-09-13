被批評價格太貴 英國擬取消入境強制檢測

英國繼取消新冠肺炎疫苗護照後，有意進一步放寬其他防疫措施，如入境時的措施。英國衞生大臣賈偉德表示，會盡快要求取消入境英國時，所需的自費新冠病毒檢測。賈偉德亦希望此舉，能減輕英國民眾從外地旅遊返國的成本。

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賈偉德（Sajid Javid）接受訪問時表示，了解當地家庭希望在假期期間出遊，但從特定地區返回英國時，必須自費接受高昂的新冠病毒檢測。賈偉德重申，現時防疫工作仍需要保持警惕，部分措施有必要維持，如與旅遊相關的措施。

然而，賈偉德認為應盡快解除入境前必須接受病毒檢測的要求，並透露已諮詢其他官員，認為取消強制病毒檢測做法可行，能減輕民眾的外遊成本。賈偉德強調，病毒檢測措施並非必須措施。

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目前從綠色地區或黃色地區入境的英國民眾或旅客，入境前必須先做新冠病毒檢測，並需出示有效的陰性檢測結果。英國政府上月宣布國民保健服務（NHS）為入境旅客提供的單次病毒檢測價格由88英鎊（約950港元）降至68英鎊（約734港元），兩次病毒測試檢測價格由170英鎊（約1,834港元）降至136英鎊（約1,467港元）。旅遊業長期以來批評檢測價格太高，導致民眾出遊成本大增。

工黨影子衛生大臣阿什沃思（Jonathan Ashworth）表示， 需視乎賈偉德向議會提交的議案內容，才決定是否支持取消入境強制病毒檢測。

責任編輯：郭麗明