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【英國疫情】被批收費太貴 入境強制檢測擬取消

環球社會熱點 16:58 2021/09/13

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英國繼取消新冠肺炎疫苗護照後，有意進一步放寬其他防疫措施，如入境時的措施。英國衞生大臣賈偉德表示，會盡快要求取消入境英國時，所需的自費新冠病毒檢測。賈偉德亦希望此舉，能減輕英國民眾從外地旅遊返國的成本。

英國受累疫情流失50萬職位 這一年齡層高危 【下一頁】

賈偉德（Sajid Javid）接受訪問時表示，了解當地家庭希望在假期期間出遊，但從特定地區返回英國時，必須自費接受高昂的新冠病毒檢測。賈偉德重申，現時防疫工作仍需要保持警惕，部分措施有必要維持，如與旅遊相關的措施。

然而，賈偉德認為應盡快解除入境前必須接受病毒檢測的要求，並透露已諮詢其他官員，認為取消強制病毒檢測做法可行，能減輕民眾的外遊成本。賈偉德強調，強制病毒檢測並非必須措施。

傳英國10月或再封城 政府官員澄清非屬實 【下一頁】

目前從綠色地區或黃色地區入境的英國民眾或旅客，入境前必須先做新冠病毒檢測，並需出示有效的陰性檢測結果。英國政府上月宣布國民保健服務（NHS）為入境旅客提供的單次病毒檢測價格由88英鎊（約950港元）降至68英鎊（約734港元），兩次病毒測試檢測價格由170英鎊（約1,834港元）降至136英鎊（約1,467港元）。旅遊業長期以來批評檢測價格太高，導致民眾出遊成本大增。

工黨影子衛生大臣阿什沃思（Jonathan Ashworth）表示， 需視乎賈偉德向議會提交的議案內容，才決定是否支持取消入境強制病毒檢測。

責任編輯：郭麗明

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