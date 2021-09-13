【美國疫情】43醫院ICU爆滿拒收 男子心臟病發亡

美國的新冠肺炎疫情嚴重，過去兩周共有16個州的確診個案增加了四分之一。美國阿拉巴馬州一名男子心臟病發，但有43間醫院因深切治療部（ICU）爆滿而拒絕接收他。這名男子最終被送至鄰州一間醫院，仍搶救無效死亡。

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美媒報道，阿拉巴馬州一名73歲男子Ray Martin DeMonia心臟病發。他早前心臟病發作，急需進入ICU治療。但因應新冠疫情嚴峻，救護人員先後聯絡3個州合共43間醫院，都未能安排DeMonia入住ICU。

救護人員尋找多時，才成功將DeMonia送往約322公里以外、位於密西西比州的一間醫院。但他9月1日仍死於心臟衰竭，距離他的74歲生日尚有3日。

DeMonia的家屬於訃告中，不希望DeMonia的悲劇在他人身上重演。他們表示為了紀念DeMonia，呼籲仍未接種新冠疫苗的人加快行動，為非新冠患者的緊急情況騰出醫療資源。

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據悉，該州醫院其中一半的ICU病人感染新冠肺炎，情況嚴峻。阿拉巴馬州醫院協會副主任霍華德（Danne Howard）表示，該州的新冠肺炎個案自上月中起急增，目前已經達到高峰。

阿拉巴馬州公共衛生部門官員上周五（10日）表示，雖然該州住院人數增幅正趨向平緩，但需要接受深切治療的患者，仍超出ICU床位供應量。

根據《華盛頓郵報》的數據，阿拉巴馬州截至周日（12日）有近2,800名新冠患者住院，其中768人入住ICU病房。該州的7日平均住院患者數字較前一周回落4%，平均每日有3,641人確診新冠肺炎。

責任編輯：鄭錦玲