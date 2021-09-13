▲ 【人事任命】港交所委任馬會前CFO甘博敦為管理層匯報及設施管理主管

港交所 （00388） 公布，委任甘博敦（Anthony Crampton）為董事總經理及管理層匯報及設施管理主管。甘博敦上任後將監督港交所管理層匯報流程的最佳常規，亦會監察集團的設施管理工作，透過協調集團各辦事處的人員、流程和技術，確保各辦公室及設施功能完善及有效運作。

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甘博敦將於11月1日履新，向集團財務總監劉碧茵匯報。港交所財務總監劉碧茵指，甘博敦在財務和會計界擁有超過二十五年的豐富經驗，曾在倫敦、香港和悉尼擔任高級財務及審計職位，港交所正致力提升作為亞洲時區全球市場領導者的地位，他的專業知識非常寶貴。

加入港交所前，甘博敦於香港賽馬會擔任公司財務總監三年，負責建立穩健的財務管理程序及系統，並就戰略和營運方面提供財務資料及建議。此前，他擔任馬會的審計主管，領導審計和風險管理團隊，再之前則在香港畢馬威會計師事務所任職內部審計、風險與合規服務主管，亦曾擔任倫敦Bunzl plc的環球內部審計主管。

甘博敦擁有澳洲悉尼科技大學商業學學士學位，是合資格特許會計師及特許金融分析師。

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