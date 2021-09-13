【大行報告】高盛：四大原因累物管股盈利能力向下　削逾十隻物管股目標價（附名單）

▲ 【大行報告】高盛：四大原因累物管股盈利能力向下

物管股個別發展，高盛認為，未來大部分物管股盈利能力將會向下，因（1）過度向外擴張導致利潤攤薄，（2）持續投資於數碼及新業務短線不會來大量利潤貢獻，同時（3）人工成本持續增加，（4）監管亦收緊以增加行業透明度，都會影響物管股盈利，故將物管股目標價平均調低18%。

金茂建議分拆物管業務，詳見【下一頁】

高盛認為，內地物管行業整體盈利能力自2017年起改善，主要受惠於新項目交付帶動物管服務利潤提升，規劃效應、科技應用及增值服務貢獻提升，但預期物管股2024年平均收入按年增長25%，但盈利僅升24%，反映利潤率下跌，令物管股2022至2024年盈利複合年均增長率，由2021至2023年預測的34%，降至28%，因此需要下調物管股目標價。

圖看高盛對物管股最新看法

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

不過，高盛強調，長遠仍看好物管股前景，相信利潤率下調情況有可能逆轉，因規模效應及業務協同效應將利好行業龍頭。高盛下調雅生活 （03319） 評級，由「買入」降至「中性」，並將寶龍商業 （09909） 及旭輝永升服務 （01995） 撤離「確信買入」名單。

首15大物管股市佔率將倍增

高盛預期，內地首15大物管股市佔率於2025年將倍增至25%，複合年均增長率30%，當中龍頭物管股市佔率約4%。高盛引述物管公司表示，由於中小型物管股最佳上市期已過，加上母企流動性壓力因政府收緊行業監管而加大，預期物管行業未來將會有更多併購機遇。

物管股前景如何？分析華潤萬象生活 （01209） 詳見【下一頁】

該行又估計，為公共物業提供物管服務、城市營運及城市服務，將會是物管股的新增長引擎，對物管股來說是「藍海」，預期四大物管股有關收入於2025年的複合年均增長率約40%。

相關文章：【業績｜物管股】融創服務上半年多賺1.5倍 股價半日升逾7%

相關文章：【業績｜物管股】華潤萬象生活半年多賺1.4倍 關注恒大物業出售事宜、惟未接正式邀約

*重溫今早《ET開市直擊》- 科技股再累港股跌逾500點 轉戰美股有何好選擇？【按此】*