【新冠疫苗】以色列確保供應 以防要打第4劑

正當歐美各國考慮為民眾接種疫苗加強劑，全球多國疫苗供應嚴重不足時，以色列開始考慮接種第4劑。以色列為官員周日（12日）表示，當局正確保第4劑疫苗供應，但未清楚第4劑疫苗接種時間。據悉，以色列已為約280萬人接種第3劑疫苗。

以色列擬推第4新冠針 針對變種病毒 【下一頁】

以色列衛生部總幹事阿什（Nachman Ash）周日接受採訪時表示，當局尚未決定接種第4劑疫苗，但希望不會在半年內發生，冀望第3劑疫苗效用能維持較長時間。當局正為第4劑接種做準備，確保供應充足。衛生官員表示，完成2劑疫苗接種後5個月，疫苗效用就會開始減弱，所以需要為民眾接種加強劑。

以色列上月開始為民眾接種第3劑，至今已有約280萬人接種。目前以色列700萬合符疫苗接種人士中，扣除已接種加強劑疫苗者，還有約270萬人完成2劑接種，及約有50萬人接種1劑疫苗，剩餘近100萬人尚未接種。

以色列全面開放 12歲以上打新冠疫苗加強劑 【下一頁】

美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）數據顯示，因為Delta變種（即印度變種）廣為傳播，截至9月4日，以色列人均感染率仍位居世界首位。但阿什上周表示，接種加強劑後感染數目有所下降。

惟世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，各國政府應至少等到今年年底才開始接種加強劑，令貧窮國家能獲更多疫苗供應。WHO再三呼籲，各國暫停接種加強劑。

責任編輯：李俊儀