【WFH】羅兵咸永道轉混合工作模式　派逾萬元吸引英國員工回辦公室

▲ 英國自全面解封後，新冠疫情的確診案例持續上升，但仍有不少企業為鼓勵員工回到辦公室上班，願意提供交通津貼、啤酒爆谷等福利，讓他們放棄在家工作。（新華社圖片））

英國自全面解封後，新冠疫情的確診案例持續上升，但仍有不少企業為鼓勵員工回到辦公室上班，願意提供交通津貼、啤酒爆谷等福利，讓他們放棄在家工作。

【疫市營商】食品生產商疫下生意受影響 變陣加大「民生」商機部署

據《英國衛報》報道，有英國企業提供免費早餐、棉花糖或贈送公司品牌商品，鼓勵員工在家工作一年半後重返辦公桌。倫敦金融城（City of London Corporation）上周更舉辦了一場免費的啤酒節，歡迎員工回到辦公室，並讓同事聚在一起喝啤酒及品嚐街頭小吃；投資公司富達國際（Fidelity International）為近2900名重返辦公室的員工，提供一周的免費早餐及水果，在特定日子更會提供棉花糖和爆谷。

四大國際會計師事務所之一的羅兵咸永道（PwC）則直接轉向混合工作模式，員工每周只需有兩到三天在辦公室工作，公司更在9月向約22000英國員工派發額外1000英鎊（約港元10790）的交通津貼。

總部位於克羅伊登的旅遊用品公司onenine5.com表示，已有幾間科技公司聯絡他們，表示希望將新的手提電腦印上企業標誌，送給重返辦公室的員工。創辦人Alex Stewart表示：「他們開玩笑稱這些是『贓物』，不少辦公室經理指，公司特地撥出預算準備禮物，目的是歡迎員工回來並讓他們輕鬆適應混合工作模式」。

對此，職場心理學家Lee Chambers表示，在隔離工作一段時間後，禮物或團隊聚會是「讓員工感受到欣賞和重視」的一種方式。

【供應鏈危機】英國食品恐出現「長久缺貨潮」 行業仍缺50萬名工人

【企業責任】德州禁懷孕6周後墮胎 Salesforce承諾助有需要員工遷往其他州

責任編輯：李智美