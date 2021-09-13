  • 30°C
香港時間 : 2021914日 (二) 00:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【WFH】羅兵咸永道轉混合工作模式　派逾萬元吸引英國員工回辦公室

商業 13:14 2021/09/13

分享：

英國自全面解封後，新冠疫情的確診案例持續上升，但仍有不少企業為鼓勵員工回到辦公室上班，願意提供交通津貼、啤酒爆谷等福利，讓他們放棄在家工作。（新華社圖片））

英國自全面解封後，新冠疫情的確診案例持續上升，但仍有不少企業為鼓勵員工回到辦公室上班，願意提供交通津貼、啤酒爆谷等福利，讓他們放棄在家工作。

【疫市營商】食品生產商疫下生意受影響　變陣加大「民生」商機部署  

據《英國衛報》報道，有英國企業提供免費早餐、棉花糖或贈送公司品牌商品，鼓勵員工在家工作一年半後重返辦公桌。倫敦金融城（City of London Corporation）上周更舉辦了一場免費的啤酒節，歡迎員工回到辦公室，並讓同事聚在一起喝啤酒及品嚐街頭小吃；投資公司富達國際（Fidelity International）為近2900名重返辦公室的員工，提供一周的免費早餐及水果，在特定日子更會提供棉花糖和爆谷。

四大國際會計師事務所之一的羅兵咸永道（PwC）則直接轉向混合工作模式，員工每周只需有兩到三天在辦公室工作，公司更在9月向約22000英國員工派發額外1000英鎊（約港元10790）的交通津貼。

總部位於克羅伊登的旅遊用品公司onenine5.com表示，已有幾間科技公司聯絡他們，表示希望將新的手提電腦印上企業標誌，送給重返辦公室的員工。創辦人Alex Stewart表示：「他們開玩笑稱這些是『贓物』，不少辦公室經理指，公司特地撥出預算準備禮物，目的是歡迎員工回來並讓他們輕鬆適應混合工作模式」。

對此，職場心理學家Lee Chambers表示，在隔離工作一段時間後，禮物或團隊聚會是「讓員工感受到欣賞和重視」的一種方式。

【供應鏈危機】英國食品恐出現「長久缺貨潮」　行業仍缺50萬名工人

【企業責任】德州禁懷孕6周後墮胎　Salesforce承諾助有需要員工遷往其他州

責任編輯：李智美

相關文章

【彈性上班】交友App Bumble允許員工無限制放帶薪假　計劃每年兩次關閉辦公室一周
2021/07/30
【彈性上班】交友App Bumble允許員工無限制放帶薪假　計劃每年兩次關閉辦公室一周
【離職潮】美國近三分之二員工冀跳槽　希望獲得更高薪酬
2021/08/23
【離職潮】美國近三分之二員工冀跳槽　希望獲得更高薪酬
【疫市營商】Lululemon計劃北美增聘8000名員工 上調員工時薪至最高132元
2021/08/27
【疫市營商】Lululemon計劃北美增聘8000名員工 上調員工時薪至最高132元

你可能感興趣

【彈性上班】交友App Bumble允許員工無限制放帶薪假　計劃每年兩次關閉辦公室一周
13:10 2021/07/30
【彈性上班】交友App Bumble允許員工無限制放帶薪假　計劃每年兩次關閉辦公室一周
【離職潮】美國近三分之二員工冀跳槽　希望獲得更高薪酬
13:55 2021/08/23
【離職潮】美國近三分之二員工冀跳槽　希望獲得更高薪酬
【疫市營商】Lululemon計劃北美增聘8000名員工 上調員工時薪至最高132元
17:50 2021/08/27
【疫市營商】Lululemon計劃北美增聘8000名員工 上調員工時薪至最高132元
員工福利 交通津貼 英國 在家工作 羅兵咸永道 疫情

上一篇文章

【航空自救】 Ryanair料假期機票價格將急升　行業運力追不上需求反彈

下一篇文章

【疫市營商】食品生產商疫下生意受影響　變陣加大「民生」商機部署

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版