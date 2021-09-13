  • 31°C
香港時間 : 2021913日 (一) 13:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

買股收息不一定揀中銀2388或恒生0011　李卓穎另有兩個建議

股市 13:10 2021/09/13

分享：

買股收息市場不乏選擇，有散戶投資者留言提問，買股收息揀中銀香港 （02388） 或是恒生銀行 （00011） 較好。富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）則另有心水推介，立即點擊收看／收聽。

*重溫今早《ET開市直擊》- 科技股再累港股跌逾500點　轉戰美股有何好選擇？【按此】*

Time code：

00：00 - 外圍市況速報　道指連跌五日

02：18 - 港股上日市況速報＋北水盤路

03：33 - ET個股推介：中石油 （00857）

05：14 - 港股開市早段市況速報

17：00 - 美股現五連跌　美股回調漸近？

22：20 - 美股投資者現階段仍怎部署？

24：28 - 股票分析：平安保險 （02318） 前景怎樣？

27：11 - 美股分析：蘋果（APPL.US）現價入可以嗎？

32：35 - 美股分析：美股若真回調　哪些股份可吸納？談Apple（APPL.US）、Shopify（SHOP.US）、Affirm（AFRM.US）Square（SQ.US）

38：20 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 前景怎樣？

40：00 - 欲長線收息揀中銀 （02388） 還是恒生 （00011）

40：46 - 欲投資收息宜選買債券　揀股票則可考慮置富產業信託 （00778） 、水泥股如海螺水泥 （00914）

43：48 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景如何？

43：48 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景如何？

46：23 - 股票分析：金沙中國 （01928） 股價前景如何？

48：00 - 股票分析：SPDR金ETF （02840） 股價前景如何？

49：27- 股票分析：華潤萬象生活 （01209） 股價前景如何？

51：45 - 港股早段市況速報

52：06 - 港股後市分析

57：20 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

物管股前景如何？分析華潤萬象生活1209
今日
物管股前景如何？分析華潤萬象生活1209
東方海外316配股後股價跌　長遠看好欲買宜在哪個價位？
2021/09/10
東方海外316配股後股價跌　長遠看好欲買宜在哪個價位？
水泥股估值便宜　海螺水泥（00914）買賣策略話你知
2021/09/10
水泥股估值便宜　海螺水泥（00914）買賣策略話你知
宏橋1378破頂後倒跌　幾內亞政變事件利好影響難持久
2021/09/10
宏橋1378破頂後倒跌　幾內亞政變事件利好影響難持久
資源股強勢揀股要精明　鋼股、水泥俏　煤炭要審慎
2021/09/10
資源股強勢揀股要精明　鋼股、水泥俏　煤炭要審慎
港股 收息股 股票

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後跌600點　美團跌7%、阿里巴巴跌逾6%（不斷更新）

下一篇文章

今日推介中國有色礦業｜粵港投資、創科、耐世特、中國宏橋、中金最新部署（立即觀看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版