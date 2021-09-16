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【新股IPO】堃博醫療2216傳以上限18.7元定價　集資逾16.7億

新股IPO 11:24 2021/09/16

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堃博醫療招股 孖展緊貼追蹤

據外電報道指，堃博醫療 （新上市編號：02216） 將以招股價區間上限18.7元定價，將集資16.7億元。該股將於9月24日掛牌，高盛及海通國際為聯席保薦人。

綜合多間券商數據顯示，堃博醫療累計錄12億元孖展，若以公開發售部分集資1.67億元計算，合共錄得逾6倍超購。

當中，富途借出4.2億元，盈立借出1.5億元，輝立借出1.25億元，方德借出8000萬元，耀才借出5000萬元，華盛借出5000萬元，信誠借出1000萬元。

*譚仔三哥將上市 能為港股沖喜？【按此】*

堃博醫療2216今日起招股，一手入場費約9444元【詳情】

堃博醫療招股詳情

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信誠證券聯席董事張智威分析，過往有熱門新股招股時，有關影子股都會跟隨被炒起，但同為未有盈利的生科半新股心瑋醫療 （06609） ，今早股價繼續跌逾半成，反映市場似乎對醫療器械股份仍然投下「不信任的一票」。投資者若希望參與認購新股，可以現金認購，不宜大額認購。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】傳中證監將要求VIE架構赴港上市需經審批

【中概股風暴】零氪或來港IPO 此前中止赴美上市

記者：梁安琪

****同場加映****
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港股 集資 IPO 堃博醫療－B（02216）

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