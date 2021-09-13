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今日推介中國有色礦業｜粵港投資、創科、耐世特、中國宏橋、中金最新部署（立即觀看）

股市 13:05 2021/09/13

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恒生指數中午收報25686點，跌519點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國有色礦業 （01258） ，另亦會分析粵港投資 （00270） 、創科 （00669） 、耐世特 （01316） 、中國宏橋 （01378） 、中金 （03908） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中國有色礦業（01258） 粵海投資（00270） 創科實業（00669） 耐世特（01316） 中國宏橋（01378） 中金公司（03908） 石鏡泉

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