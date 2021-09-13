英國受累疫情流失50萬職位 這一年齡層高危

新冠肺炎疫情持續近兩年，英國經濟深受打擊。英國地方政府協會（LGA）委託劍橋計量經濟學進行研究，發現英國市鎮地區因應新冠疫情流失多達50萬個職位，其中年輕人更成為失業高危一族。

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報告指出由於疫情帶來在家工作文化等變化，英國市區流失的工作職位約有50萬個，大部分職位料集中於製造業、金融業、酒店業及零售業。LGA警告有多達460萬個市區職位，屬於酒吧等正受疫情打擊生計的行業。

研究人員指市區的新冠肺炎個案發生率更高，疫情對市鎮的打擊較農村及鄉郊地區嚴重。市區去年佔新冠死亡個案比例約66%，佔整體死亡個案比例約64%。

雖然英國陸續有更多僱員重返辦公室工作，但不少僱主表示打算繼續採用彈性工作安排。

該報告更發現，16至24歲的年輕人工作的部門在疫情期間關閉的可能性，是其他年齡組別的兩倍半。

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英國的新冠肺炎僱員休假計劃在疫情期間支援1,100萬僱員，英國上周發布的數據顯示截至7月底，英國仍有160萬人處於休假狀態。而計劃將於本月底結束，失業率恐於未來數周上升。

LGA呼籲政府設立可持續城市未來基金，在10年內撥款70億英鎊（約753億港元），支持地區議會投資基礎設施、新住宅項目、城鎮中心和多項支援經濟增長的措施。

責任編輯：鄭錦玲