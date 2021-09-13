【iPhone鏡頭】蘋果警告iPhone鏡頭或會被震散　建議勿安裝在重型電單車上

▲ 蘋果（Apple）近日一份最新文件中指出，蘋果iPhone手機鏡頭若放在車上的手機架，有可能會被強烈的震動損壞，令蘋果相機的零件準確度下降，影響到照片和影片的質素。

不少司機為了方便導航，會將手機放在車架上。惟蘋果（Apple）近日一份最新文件中指出，蘋果iPhone手機鏡頭若放在車上的手機架，有可能會被強烈的震動損壞，令蘋果相機的零件準確度下降，影響到照片和影片的質素。

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蘋果最新一份支援文件提到，如果讓iPhone放到會產生高頻率震動的地方，如重型電單車，這些振動會透過底盤和手柄傳遞到iPhone，造成相機的防手震系統受到損害。蘋果解釋，雖然光學穩定系統和閉環自動對焦系統都採用耐用設計，但這些震動依然會影響零件，使拍照、錄影等品質下降。

蘋果另指，若將iPhone放到一般電單車或汽車的手機架上，雖然振動幅度較小，但依然有風險。因此蘋果建議用戶使用減震的手機架，而且避免長時間放置，盡量降低iPhone的損壞風險。

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責任編輯：曾曉汶