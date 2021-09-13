【紙業股】近期紙業股表現強於大市 反彈跟基本面無關？

過去一周，紙業板塊表現強於大市，平均漲幅達7.1%，其中陽光紙業（02002）一周漲幅達15.1%。然而，有券商指由行業數據看不到很大改善，似乎反彈跟基本面關係不大。

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國金證券指，箱板瓦楞紙整體開工率上行，但庫存依然在增加。文化紙開工率下行，且庫存在增加，白卡紙開工率下行，庫存小幅減少。截止目前，造紙的基本面數據並沒有體現出傳統旺季來臨的特徵，即紙價漲，開工率上升，庫存減少。

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雖然造紙行業基本面大概率已處於築底狀態，但今年旺季前景並不樂觀。導致旺季不旺的主要原因，國內疫情反覆對經濟和下游備庫產生不利影響，海外疫情及全球航運運力緊張，也對國內紙品出口帶來不利影響。

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供應方面，受海外疫情，尤其東南亞疫情的影響，海外紙品仍然把國內市場作為重要的出口地。截至7月底，白卡紙、白板紙、銅版紙累計淨出口分別減少5萬、17萬和18萬噸。箱板累計淨進口按年升24萬噸，且累計淨進口量超過2019年全年，反映供求關系並不理想。因此，該行認為紙業板塊上揚，並不是受基本面改善驅動，而純粹是估值偏低所致。

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記者：林衛