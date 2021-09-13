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SpaceX將發射載人太空船 全平民機組人員

環球社會熱點 13:10 2021/09/13

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繼維珍銀河及藍色起源後，再有私人企業準備試射載人太空船，為日後太空旅行揭開新一頁。Tesla創辦人馬斯克旗下太空探索公司SpaceX 於周三（15日），首次發射由全平民乘搭的太空船升空。是次飛行任務只有4名機組人員，全數沒有航天經驗。

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SpaceX宣布將於當地時間周三開始名為「Inspiration4」太空任務，在當地時間晚上8點，於佛羅里達州太空總署肯尼迪航天中心發射獵鷹 9號火箭（Falcon 9），並搭載「龍飛船（Crew Dragon）」升空，並在地球上空575公里環繞地球航行，超越國際太空站的高度。

是次太空任務只有4名平民乘搭、電商企業 Shift4 Payments 創辦人艾薩克曼 （Jared Isaacman） 擁有私人飛機飛行經驗，將負責帶領其他3人。據悉他支付約2億美元（約15.6億港元）購買是次任務的所有名額，與其指定的3名乘客進行為期3日的飛行之旅。

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其外3名平民機組人員包括擔任「機師」的地球科學家普羅克托（Sian Proctor）、骨癌康復者阿爾克諾（Hayley Arceneaux），及退伍空軍及航天數據工程師森布羅斯基（Chris Sembroski）。他們為試飛已訓練5個月，學習適應重力及模擬器訓練。

是次飛行任務屬首次在沒有專業航天員情況下升空，為日後太空旅行揭開新一頁。不過，今次太空船上的4人均不會實際參與操作。

責任編輯：郭麗明

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