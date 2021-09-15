【美股期貨】道指期貨升82點　納指期貨升0.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚下跌，道指跌292點，至於美股期貨周三於亞洲時段見回穩，其中道指期貨升82點，納指期貨升0.2%。美國今日將公布MBA抵押貸款申請、9月紐約聯儲製造業指數、8月進口物價指數、8月工業生產、8月產能利用率。

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【12：21】道指期貨升82點，報34660點；標指期貨升10點，報4453點；納指期貨升32點或0.2%，報15415點。

【11：29】華爾街與中證監人行據報恢復對話 近3年來首次召開

【08：01】微軟宣布高達600億美元回購計畫 增加股息11%

==以下9月14日（周二）股市==

美國通脹較預期溫和，減少了聯儲局在下周議息會議宣布收水的迫切性，美債息下滑，但美股昨日動力不足，尾市跌幅擴大。蘋果公司（美：AAPL）宣布推出新一代智能手機iPhone 13，售價由799美元起。外媒認為發布會毫無驚喜，蘋果股價先升後回吐，收市跌0.96%，報148.12美元。摩根大通分析師建議，投資者應考慮減少科技股的投資。

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道指一度挫359點，收市跌292點，報34577點；標指跌25點，報4443點；納指跌67點，報15037點；美滙偏軟，報92.656。美10年期債息跌穿1.3厘大關，低見1.2617厘。

通脹數據顯示，通脹升勢並無預期般嚴重，聯儲局收水迫切性料減，債息回軟。美10年期債息跌穿1.3厘大關，低見1.2617厘。金價上揚，紐約1期金重上1800美元水平，升0.7%。

美銀發表每月全球基金經理調查報告，結果顯示，受訪者對全球經濟增長前景和企業利潤的信心，都跌至逾1年來最低水平； 但受訪基金經理的股票持股比重大致持平。

美國財政部公布，8月財政赤字由去年同期的2000億美元，縮至1706億美元，低於預期，而本財政年度首11個月財赤為2.711萬億美元，較去年度同期的3.007萬億美元收窄。

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即市走勢︰

【03：01】道指挫302點或0.9%， 報34567點， 即市曾最多跌358點， 至低見34511點；納指跌64點或0.4%， 報15041點；標指跌28點或0.6%， 報4440點。蘋果股價跌逾1.3%， 報147.56美元， 即市一度跌1.8%至低見146.91美元

【02：44】美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾（McConnell）表示，共和黨聯合反對提高債務上限。

【02：31】紐約10月原油期貨收漲0.01美元，漲幅0.01%，報70.46美元。倫敦布蘭特11月原油期貨收漲0.09美元，漲幅0.12%，報73.60美元。

【02：28】據蘋果官網，iPhone 13 mini國行起售價為5,199元人民幣，iPhone 13起售價為5,999元，頂配的iPhone 13 Pro Max起售價為12,999元，全系列9月17日起開始預購，9月24日正式發售。新款平板電腦iPad mini起售價為3,799元。

【02：00】蘋果跌幅擴大至1.0%，該公司秋季新品發布會正在進行之中，媒體稱並無驚艷之處。

【02：00】蘋果股價跌幅收窄至0.5%； 道指挫226點或0.65%， 納指跌23點， 標指跌14點或0.3%

【01：48】紐約 12月黃金期貨收漲0.7%，報1807.10美元。

【01：40】蘋果股價跌超0.7%，此前發佈了新一代智能手機iPhone 13。

【00：44】道指跌196點或0.6%， 報34673點；納指跌9點， 報15096點；標指跌6點，微軟（美：MSFT）逆市升逾1%。

【00：16】美國財政部進一步縮小每周例行的4周期國庫券發行的規模，以便根據上月恢復的債務上限來騰出空間。 財政部計劃9月16日發行150億美元4周期國庫券和300億美元8周期國庫券，並在9月15日發行300億美元119天期現金管理票據。 4周期發行規模比前一周減少50億美元，其他期限不變；這是該期限連續第五次減少。

【22：45】道指跌225點，納指跌0.2%，標指跌近0.4%。微軟（美：MSFT）逆市維持升0.7%。

【22：16】10年美債息跌穿1.3厘，報1.28厘。三大指數倒跌，道指跌123點，納指跌0.1%，標指跌10點或0.2%。

【21：30】美股開市，道指升80點，納指升0.5%，標指升16點。

【20：32】道指期貨跌23點，納指期貨跌逾0.1%。

【20：30】美8月CPI按月升0.3% 遜預期

【20：27】國家石油儲備中心公布，將在國家儲備石油交易系統（http：//123.127.88.176：9000/tradeclient），進行2021年第一批國家儲備原油競價交易，競價交易時間為9月24日，第一批銷售總量為738.4萬桶。由於內地企業需求或轉往這批原油，油價短綫回軟。

【17：52】道指期貨升31點，納指期貨升1點。

【12：34】蘋果公司（美：AAPL）將在本港時間周三凌晨1時舉行線上發布會，iPhone 13系列產品預計在發布會上亮相。

【蘋果發布會】蘋果秋季發布會9月14日舉行、股價續破頂 除iPhone 13外還有甚麼新產品？

【12：19】道指期升62點，報34932點；標指期貨升7點，報4476點；納指期貨升19點或0.1%，報15454點。

【08：10】甲骨文季度收入遜預期 股價盤後跌近2%

==以下9月13日（周一）股市==

美國消費者憂通脹升溫，油價上升帶動能源股造好，美股三大指數漲跌不一，道指連跌5個交易日後反彈，納指倒跌。道指收報34869點，升261點或0.76%；標指收報4468點，升10點；納指收報15105點，跌9點。

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蘋果公司表示，仍在權衡是否對上周的Epic訴蘋果反壟斷裁決提出上訴。蘋果股價升0.39%。

紐約聯儲周一發布一項調查顯示，8月份美國消費者對未來一年和未來三年的通脹預期，創紀錄升至4%。市場聚焦周二出爐的的消費物價指數（CPI） ； 數據反映通脹憂慮升溫，可能影響他們的消費意願，以及聯儲局議息動向。

石油出口國組織（OPEC）預測，由於全球燃料消費增加和其他地區的產量中斷，今明兩年原油需求將增強。油價造好，紐約期油升逾1%，升越70美元，收報70.45美元。

聯儲局下周開會議息前，金價在1800美元窄幅徘徊，紐約期金收市微升2.3美元，報1794.4美元。

紐約聯儲調查：美國消費者通脹率預期 創紀錄升至4%

蘋果尚未決定是否對Epic反壟斷裁決提出上訴

油價6周高 熱帶風暴尼古拉斯威脅美國原油供應

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焦點新聞︰

【一周前瞻】本周關注美國CPI、零售銷售數據 iPhone 13系列料於蘋果發布會登場

即市走勢︰

【02：53】道指升140點或0.4%，報34747點；納指跌59點或0.4%， 報15055點；標指跌12點或0.3%， 報4446點

【02：33】紐約 10月原油期貨收漲0.73美元，漲幅1.05%，報70.45美元；倫敦布蘭特11月原油期貨收漲0.59美元，漲幅0.81%，報73.51美元

【02：14】道指升幅收窄至不足百點，納指及標指齊跌；道指升97點或0.3%， 納指跌51點，標指跌5點

【01：47】紐約 12月黃金期貨收漲0.1%，報1794.40美元

【01：42】美國證券交易委員會（SEC）主席Gensler：投資基金行業應當提高其利益衝突類信息的披露。他指，類似券商Robinhood等要求為交易訂單付費的做法，造成利益衝突。

【01：38】蘇格蘭民族黨（SNP）週日舉行秋季會議。會上提出，蘇格蘭應該就是否脫離英國舉行第二次公投。民族黨領袖斯特金稱，將會在新冠疫情「可控」時舉行公投，時間不會晚於2023年底。英國首相約翰遜表示不會批准蘇格蘭再次進行公投。蘇格蘭事務大臣則稱，若民調顯示六成蘇格蘭人都希望進行公投，那麼英政府可能會允許公投。

【01：20】美聯儲局周一（9月13日）逆回購工具使用規模為1.087萬億美元

【01：04】美股三大指數齊升，納指升5點， 標指升2點，道指漲233點或0.7%；美國電動車巨頭Tesla（美：TSLA）跌逾1%，即市曾最多跌3.7%

【23：52】道指升幅略見收窄， 暫升239點或0.7%， 報34846點，即市曾升331點至高位34939點；納指跌53點， 標指升3點

【22：10】納指跌0.5%，盡吐開市全部升幅。道指升195點，標指升3點。

【21：32】美股開市，道指漲236點，納指漲逾0.6%，標指升33點或近0.8%。

【18：58】道指期貨升228點，納指期貨升逾0.5%。

【17：22】道指期貨升138點，納指期貨升0.4%。

【12：19】道指期貨升82點，報34690點；標指期貨升7點，報4466點；納指期貨升10點或近0.1%，報15451點。

【12：16】傳高雄設兩廠、台積電稱不排除任何可能性 網民稱「高雄房價要升空了」

【08：13】Epic Games就蘋果反壟斷裁決訴訟案提出上訴

【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮疫情令經濟復甦受挫；民主黨參議員建議向企業回購股份徵稅2%，道指曾升224點，收市倒跌271點，報34607點。標指跌0.77%，收報4458點。納指跌0.87%，報15115點。

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責任編輯︰梁浩碩



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