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【美股期貨】道指期貨升82點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）

股市 12:27 2021/09/13

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市場憂慮疫情令經濟復甦受挫；民主黨參議員建議向企業回購股份徵稅2%，道指上周五跌271點。美股期貨周一於亞洲時段回穩，道指期貨升82點，納指期貨升近0.1%。市場本周焦點將落於周二出爐的的消費物價指數（CPI）。另外，周四將公布上周首領失業救濟金人數，及8月零售銷售數據。

焦點新聞︰

【一周前瞻】本周關注美國CPI、零售銷售數據　iPhone 13系列料於蘋果發布會登場

即市走勢︰

【12：19】道指期貨升82點，報34690點；標指期貨升7點，報4466點；納指期貨升10點或近0.1%，報15451點。

【12：16】傳高雄設兩廠、台積電稱不排除任何可能性　網民稱「高雄房價要升空了」

【08：13】Epic Games就蘋果反壟斷裁決訴訟案提出上訴

【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮疫情令經濟復甦受挫；民主黨參議員建議向企業回購股份徵稅2%，道指曾升224點，收市倒跌271點，報34607點。標指跌0.77%，收報4458點。納指跌0.87%，報15115點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩


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