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【美股期貨】道指期貨升逾200點　連跌5日後蓄勢反彈（不斷更新）

股市 19:03 2021/09/13

分享：

美股上周回調，道指連跌5個交易日後，周一期貨市場造好，道指期貨升幅擴至逾200點。今日未有重要經濟數據，市場聚焦周二出爐的的消費物價指數（CPI）。

美股現五連跌　預視美股回調漸步近？【按此】

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焦點新聞︰

【一周前瞻】本周關注美國CPI、零售銷售數據　iPhone 13系列料於蘋果發布會登場

即市走勢︰

【18：58】道指期貨升228點，納指期貨升逾0.5%。

【17：22】道指期貨升138點，納指期貨升0.4%。

【12：19】道指期貨升82點，報34690點；標指期貨升7點，報4466點；納指期貨升10點或近0.1%，報15451點。

【12：16】傳高雄設兩廠、台積電稱不排除任何可能性　網民稱「高雄房價要升空了」

【08：13】Epic Games就蘋果反壟斷裁決訴訟案提出上訴

【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮疫情令經濟復甦受挫；民主黨參議員建議向企業回購股份徵稅2%，道指曾升224點，收市倒跌271點，報34607點。標指跌0.77%，收報4458點。納指跌0.87%，報15115點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩


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