  • 28°C
香港時間 : 2021915日 (三) 05:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】 道指挫292點 蘋果推iPhone 13 股價回吐近1%

股市 04:07 2021/09/15

分享：

美股動態不斷更新

美國通脹較預期溫和，減少了聯儲局在下周議息會議宣布收水的迫切性，美債息下滑，但美股昨日動力不足，尾市跌幅擴大。蘋果公司（美：AAPL）宣布推出新一代智能手機iPhone 13，售價由799美元起。外媒認為發布會毫無驚喜，蘋果股價先升後回吐，收市跌0.96%，報148.12美元。摩根大通分析師建議，投資者應考慮減少科技股的投資。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

道指一度挫359點，收市跌292點，報34577點；標指跌25點，報4443點；納指跌67點，報15037點；美滙偏軟，報92.656。美10年期債息跌穿1.3厘大關，低見1.2617厘。

通脹數據顯示，通脹升勢並無預期般嚴重，聯儲局收水迫切性料減，債息回軟。美10年期債息跌穿1.3厘大關，低見1.2617厘。金價上揚，紐約1期金重上1800美元水平，升0.7%。

美銀發表每月全球基金經理調查報告，結果顯示，受訪者對全球經濟增長前景和企業利潤的信心，都跌至逾1年來最低水平; 但受訪基金經理的股票持股比重大致持平。

美國財政部公布，8月財政赤字由去年同期的2000億美元，縮至1706億美元，低於預期，而本財政年度首11個月財赤為2.711萬億美元，較去年度同期的3.007萬億美元收窄。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【03：01】道指挫302點或0.9%, 報34567點, 即市曾最多跌358點, 至低見34511點；納指跌64點或0.4%, 報15041點；標指跌28點或0.6%, 報4440點。蘋果股價跌逾1.3%, 報147.56美元, 即市一度跌1.8%至低見146.91美元

【02：44】美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾（McConnell）表示，共和黨聯合反對提高債務上限。

【02：31】紐約10月原油期貨收漲0.01美元，漲幅0.01%，報70.46美元。倫敦布蘭特11月原油期貨收漲0.09美元，漲幅0.12%，報73.60美元。

【02：28】據蘋果官網，iPhone 13 mini國行起售價為5,199元人民幣，iPhone 13起售價為5,999元，頂配的iPhone 13 Pro Max起售價為12,999元，全系列9月17日起開始預購，9月24日正式發售。新款平板電腦iPad mini起售價為3,799元。

【02：00】蘋果跌幅擴大至1.0%，該公司秋季新品發布會正在進行之中，媒體稱並無驚艷之處。

【02：00】蘋果股價跌幅收窄至0.5%; 道指挫226點或0.65%, 納指跌23點, 標指跌14點或0.3%

【01：48】紐約 12月黃金期貨收漲0.7%，報1807.10美元。

【01：40】蘋果股價跌超0.7%，此前發佈了新一代智能手機iPhone 13。

【00：44】道指跌196點或0.6%, 報34673點；納指跌9點, 報15096點；標指跌6點，微軟（美：MSFT）逆市升逾1%。

【00：16】美國財政部進一步縮小每周例行的4周期國庫券發行的規模，以便根據上月恢復的債務上限來騰出空間。 財政部計劃9月16日發行150億美元4周期國庫券和300億美元8周期國庫券，並在9月15日發行300億美元119天期現金管理票據。 4周期發行規模比前一周減少50億美元，其他期限不變；這是該期限連續第五次減少。

【22：45】道指跌225點，納指跌0.2%，標指跌近0.4%。微軟（美：MSFT）逆市維持升0.7%。

【22：16】10年美債息跌穿1.3厘，報1.28厘。三大指數倒跌，道指跌123點，納指跌0.1%，標指跌10點或0.2%。

【21：30】美股開市，道指升80點，納指升0.5%，標指升16點。

【20：32】道指期貨跌23點，納指期貨跌逾0.1%。

【20：30】美8月CPI按月升0.3%　遜預期

【20：27】國家石油儲備中心公布，將在國家儲備石油交易系統（http://123.127.88.176:9000/tradeclient），進行2021年第一批國家儲備原油競價交易，競價交易時間為9月24日，第一批銷售總量為738.4萬桶。由於內地企業需求或轉往這批原油，油價短綫回軟。

【17：52】道指期貨升31點，納指期貨升1點。

【12：34】蘋果公司（美：AAPL）將在本港時間周三凌晨1時舉行線上發布會，iPhone 13系列產品預計在發布會上亮相。

【蘋果發布會】蘋果秋季發布會9月14日舉行、股價續破頂　除iPhone 13外還有甚麼新產品？

【12：19】道指期升62點，報34932點；標指期貨升7點，報4476點；納指期貨升19點或0.1%，報15454點。

【08：10】甲骨文季度收入遜預期　股價盤後跌近2%

 

==以下9月13日（周三）股市==

美國消費者憂通脹升溫，油價上升帶動能源股造好，美股三大指數漲跌不一，道指連跌5個交易日後反彈，納指倒跌。道指收報34869點，升261點或0.76%；標指收報4468點，升10點；納指收報15105點，跌9點。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

蘋果公司表示，仍在權衡是否對上周的Epic訴蘋果反壟斷裁決提出上訴。蘋果股價升0.39%。

紐約聯儲周一發布一項調查顯示，8月份美國消費者對未來一年和未來三年的通脹預期，創紀錄升至4%。市場聚焦周二出爐的的消費物價指數（CPI） ； 數據反映通脹憂慮升溫，可能影響他們的消費意願，以及聯儲局議息動向。

石油出口國組織（OPEC）預測，由於全球燃料消費增加和其他地區的產量中斷，今明兩年原油需求將增強。油價造好，紐約期油升逾1%，升越70美元，收報70.45美元。

聯儲局下周開會議息前，金價在1800美元窄幅徘徊，紐約期金收市微升2.3美元，報1794.4美元。

紐約聯儲調查：美國消費者通脹率預期 創紀錄升至4%

蘋果尚未決定是否對Epic反壟斷裁決提出上訴

油價6周高 熱帶風暴尼古拉斯威脅美國原油供應

美股現五連跌　預視美股回調漸步近？【按此】

為你分析4隻熱炒美股：【按此】

焦點新聞︰

【一周前瞻】本周關注美國CPI、零售銷售數據　iPhone 13系列料於蘋果發布會登場

即市走勢︰

【02：53】道指升140點或0.4%，報34747點；納指跌59點或0.4%， 報15055點；標指跌12點或0.3%， 報4446點

【02：33】紐約 10月原油期貨收漲0.73美元，漲幅1.05%，報70.45美元；倫敦布蘭特11月原油期貨收漲0.59美元，漲幅0.81%，報73.51美元

【02：14】道指升幅收窄至不足百點，納指及標指齊跌；道指升97點或0.3%， 納指跌51點，標指跌5點

【01：47】紐約 12月黃金期貨收漲0.1%，報1794.40美元

【01：42】美國證券交易委員會（SEC）主席Gensler：投資基金行業應當提高其利益衝突類信息的披露。他指，類似券商Robinhood等要求為交易訂單付費的做法，造成利益衝突。

【01：38】蘇格蘭民族黨（SNP）週日舉行秋季會議。會上提出，蘇格蘭應該就是否脫離英國舉行第二次公投。民族黨領袖斯特金稱，將會在新冠疫情「可控」時舉行公投，時間不會晚於2023年底。英國首相約翰遜表示不會批准蘇格蘭再次進行公投。蘇格蘭事務大臣則稱，若民調顯示六成蘇格蘭人都希望進行公投，那麼英政府可能會允許公投。

【01：20】美聯儲局周一（9月13日）逆回購工具使用規模為1.087萬億美元

【01：04】美股三大指數齊升，納指升5點， 標指升2點，道指漲233點或0.7%；美國電動車巨頭Tesla（美：TSLA）跌逾1%，即市曾最多跌3.7%

【23：52】道指升幅略見收窄， 暫升239點或0.7%， 報34846點，即市曾升331點至高位34939點；納指跌53點， 標指升3點

【22：10】納指跌0.5%，盡吐開市全部升幅。道指升195點，標指升3點。

【21：32】美股開市，道指漲236點，納指漲逾0.6%，標指升33點或近0.8%。

【18：58】道指期貨升228點，納指期貨升逾0.5%。

【17：22】道指期貨升138點，納指期貨升0.4%。

【12：19】道指期貨升82點，報34690點；標指期貨升7點，報4466點；納指期貨升10點或近0.1%，報15451點。

【12：16】傳高雄設兩廠、台積電稱不排除任何可能性　網民稱「高雄房價要升空了」

【08：13】Epic Games就蘋果反壟斷裁決訴訟案提出上訴

【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮疫情令經濟復甦受挫；民主黨參議員建議向企業回購股份徵稅2%，道指曾升224點，收市倒跌271點，報34607點。標指跌0.77%，收報4458點。納指跌0.87%，報15115點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩


****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！
重溫《ET開市直擊》-科技股再有監管消息 騰訊、阿里將互聯有幾震撼？（附Time code）

相關文章

美股若真回調哪些股份可吸納？為你分析4隻熱炒美股
2021/09/13
美股若真回調哪些股份可吸納？為你分析4隻熱炒美股
美股現五連跌　預視美股回調漸步近？
2021/09/13
美股現五連跌　預視美股回調漸步近？
【ET講股通】孫運喜：小心美股美債（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/08
【ET講股通】孫運喜：小心美股美債（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
買美股點揀　唐牛開倉分享兩隻重倉美股
2021/09/02
買美股點揀　唐牛開倉分享兩隻重倉美股
看好美股 強積金MPF美股持倉比例多少？
2021/08/31
看好美股 強積金MPF美股持倉比例多少？

你可能感興趣

美股若真回調哪些股份可吸納？為你分析4隻熱炒美股
18:45 2021/09/13
美股若真回調哪些股份可吸納？為你分析4隻熱炒美股
美股現五連跌　預視美股回調漸步近？
18:40 2021/09/13
美股現五連跌　預視美股回調漸步近？
【ET講股通】孫運喜：小心美股美債（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
17:16 2021/09/08
【ET講股通】孫運喜：小心美股美債（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【恒指夜期＋ADR】藍籌金沙中國ADR急瀉　騰訊ADR阿里美股亦弱　夜期退守25300關（不斷更新）

下一篇文章

【蘋果發布會】iPhone 13售價5999至13599元、容量最大1TB　9月17日晚起預訂（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大財富苦主　雨中續圍深圳總部
【恒大3333】恒大財富苦主　雨中續圍深圳總部
買股收息不一定揀中銀2388或恒生0011　李卓穎另有兩個建議
買股收息不一定揀中銀2388或恒生0011　李卓穎另有兩個建議
【港元定存】大行帶頭加息　港元短期定存最高4.5厘
【港元定存】大行帶頭加息　港元短期定存最高4.5厘
【蘋果發布會】iPhone 13售價5999至13599元、容量最大1TB　9月17日晚起預訂（多圖）
【蘋果發布會】iPhone 13售價5999至13599元、容量最大1TB　9月17日晚起預訂（多圖）
【恒大3333】恒大料9月銷售持續大跌、股價跌逾一成穿3元　緩解流動性問題措施未取得預期效果
【恒大3333】恒大料9月銷售持續大跌、股價跌逾一成穿3元　緩解流動性問題措施未取得預期效果
【恒指夜期＋ADR】藍籌金沙中國ADR急瀉　騰訊ADR阿里美股亦弱　夜期退守25300關（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】藍籌金沙中國ADR急瀉　騰訊ADR阿里美股亦弱　夜期退守25300關（不斷更新）