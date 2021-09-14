【美股收市】 紐約期油升破70關 道指反彈261點 納指回軟

美國消費者憂通脹升溫，油價上升帶動能源股造好，美股三大指數漲跌不一，道指連跌5個交易日後反彈，納指倒跌。

道指收報34869點，升261點或0.76%；標指收報4468點，升10點；納指收報15105點，跌9點。

蘋果公司表示，仍在權衡是否對上周的Epic訴蘋果反壟斷裁決提出上訴。蘋果股價升0.39%。

紐約聯儲周一發布一項調查顯示，8月份美國消費者對未來一年和未來三年的通脹預期，創紀錄升至4%。市場聚焦周二出爐的的消費物價指數（CPI） ; 數據反映通脹憂慮升溫，可能影響他們的消費意願，以及聯儲局議息動向。

石油出口國組織(OPEC)預測，由於全球燃料消費增加和其他地區的產量中斷，今明兩年原油需求將增強。油價造好，紐約期油升逾1%，升越70美元，收報70.45美元。

聯儲局下周開會議息前，金價在1800美元窄幅徘徊，紐約期金收市微升2.3美元，報1794.4美元。

紐約聯儲調查：美國消費者通脹率預期 創紀錄升至4%

蘋果尚未決定是否對Epic反壟斷裁決提出上訴

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焦點新聞︰

【一周前瞻】本周關注美國CPI、零售銷售數據 iPhone 13系列料於蘋果發布會登場

即市走勢︰

【02：53】道指升140點或0.4%，報34747點；納指跌59點或0.4%, 報15055點；標指跌12點或0.3%, 報4446點

【02：33】紐約 10月原油期貨收漲0.73美元，漲幅1.05%，報70.45美元；倫敦布蘭特11月原油期貨收漲0.59美元，漲幅0.81%，報73.51美元

【02：14】道指升幅收窄至不足百點，納指及標指齊跌；道指升97點或0.3%, 納指跌51點，標指跌5點

【01：47】紐約 12月黃金期貨收漲0.1%，報1794.40美元

【01：42】美國證券交易委員會（SEC）主席Gensler：投資基金行業應當提高其利益衝突類信息的披露。他指，類似券商Robinhood等要求為交易訂單付費的做法，造成利益衝突。

【01：38】蘇格蘭民族黨（SNP）週日舉行秋季會議。會上提出，蘇格蘭應該就是否脫離英國舉行第二次公投。民族黨領袖斯特金稱，將會在新冠疫情「可控」時舉行公投，時間不會晚於2023年底。英國首相約翰遜表示不會批准蘇格蘭再次進行公投。蘇格蘭事務大臣則稱，若民調顯示六成蘇格蘭人都希望進行公投，那麼英政府可能會允許公投。

【01：20】美聯儲局周一（9月13日）逆回購工具使用規模為1.087萬億美元

【01：04】美股三大指數齊升，納指升5點, 標指升2點，道指漲233點或0.7%；美國電動車巨頭Tesla（美：TSLA）跌逾1%，即市曾最多跌3.7%

【23：52】道指升幅略見收窄, 暫升239點或0.7%, 報34846點，即市曾升331點至高位34939點；納指跌53點, 標指升3點

【22：10】納指跌0.5%，盡吐開市全部升幅。道指升195點，標指升3點。

【21：32】美股開市，道指漲236點，納指漲逾0.6%，標指升33點或近0.8%。

【18：58】道指期貨升228點，納指期貨升逾0.5%。

【17：22】道指期貨升138點，納指期貨升0.4%。

【12：19】道指期貨升82點，報34690點；標指期貨升7點，報4466點；納指期貨升10點或近0.1%，報15451點。

【12：16】傳高雄設兩廠、台積電稱不排除任何可能性 網民稱「高雄房價要升空了」

【08：13】Epic Games就蘋果反壟斷裁決訴訟案提出上訴

【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮疫情令經濟復甦受挫；民主黨參議員建議向企業回購股份徵稅2%，道指曾升224點，收市倒跌271點，報34607點。標指跌0.77%，收報4458點。納指跌0.87%，報15115點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩



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