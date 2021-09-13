【美股市況】科技股盡吐漲幅　納指倒跌0.5%　Tesla跌近3%（不斷更新）

美股三大指數開市齊高開，但高處不勝寒，納指升逾0.6%，早段已盡吐漲幅並倒跌，道指仍升近200點。今日未有重要經濟數據，市場聚焦周二出爐的的消費物價指數（CPI）。

Tesla（美：TSLA）跌近3%，報717美元。Facebook（美：FB）跌0.7%，報376美元。亞馬遜（美：AMZN）及微軟（美：MSFT）跌0.1%及0.3%，蘋果（美：AAPL）逆市升0.2%。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【22：10】納指跌0.5%，盡吐開市全部升幅。道指升195點，標指升3點。

【21：32】美股開市，道指漲236點，納指漲逾0.6%，標指升33點或近0.8%。

【18：58】道指期貨升228點，納指期貨升逾0.5%。

【17：22】道指期貨升138點，納指期貨升0.4%。

【12：19】道指期貨升82點，報34690點；標指期貨升7點，報4466點；納指期貨升10點或近0.1%，報15451點。

【12：16】傳高雄設兩廠、台積電稱不排除任何可能性 網民稱「高雄房價要升空了」

【08：13】Epic Games就蘋果反壟斷裁決訴訟案提出上訴

【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮疫情令經濟復甦受挫；民主黨參議員建議向企業回購股份徵稅2%，道指曾升224點，收市倒跌271點，報34607點。標指跌0.77%，收報4458點。納指跌0.87%，報15115點。

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責任編輯︰梁浩碩



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