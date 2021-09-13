【電動車】工信部力撐新能源車企　鼓勵業界兼併重組、提高產業集中度

▲ 工信部力撐新能源車企 鼓勵業界兼併重組、提高產業集中度

工信部部長肖亞慶表示，目前中國新能源汽車企業的數量很多，但市場整體處於小而散的狀況，要充分發揮市場作用，鼓勵企業兼併重組做大做強，進一步提高產業集中度。

肖亞慶在國新辦發布會上表示，目前各方面對發展新能源汽車的熱情很高，對新能源汽車發展有很大促進，但是也要看到新能源汽車技術含量高的特點，所以資源應該盡可能市場化集中，避免分散。

肖亞慶又指，要加強新能源汽車推廣應用，加快充換電基礎設施建設，推動提高城市公交、出租以及物流配送等領域新能源汽車的比例，促進跨界融合，推動電動化與智能網聯技術的融合發展，開展更多適合消費者的休閒娛樂生活服務，以及自動或輔助駕駛功能。

小鵬汽車 （09868） 中午收報149.4元，跌4.7%；理想汽車 （02015） 中午收報117.9元，跌0.8%；比亞迪 （01211） 中午收報251.6元，跌3.8%。

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