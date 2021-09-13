  • 31°C
香港時間 : 2021913日 (一) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】工信部力撐新能源車企　鼓勵業界兼併重組、提高產業集中度

股市 12:27 2021/09/13

分享：

工信部力撐新能源車企　鼓勵業界兼併重組、提高產業集中度

工信部部長肖亞慶表示，目前中國新能源汽車企業的數量很多，但市場整體處於小而散的狀況，要充分發揮市場作用，鼓勵企業兼併重組做大做強，進一步提高產業集中度。

肖亞慶在國新辦發布會上表示，目前各方面對發展新能源汽車的熱情很高，對新能源汽車發展有很大促進，但是也要看到新能源汽車技術含量高的特點，所以資源應該盡可能市場化集中，避免分散。

肖亞慶又指，要加強新能源汽車推廣應用，加快充換電基礎設施建設，推動提高城市公交、出租以及物流配送等領域新能源汽車的比例，促進跨界融合，推動電動化與智能網聯技術的融合發展，開展更多適合消費者的休閒娛樂生活服務，以及自動或輔助駕駛功能。

小鵬汽車 （09868） 中午收報149.4元，跌4.7%；理想汽車 （02015） 中午收報117.9元，跌0.8%；比亞迪 （01211） 中午收報251.6元，跌3.8%。

相關文章：【電動車】工信部公布車聯網身份認證試點名單　蔚來、小鵬及百度榜上有名

【吉利合資】吉利、戴姆勒合資Smart 公布概念電動車Concept#1　更似寶馬mini？（圖集）


****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!
重溫《ET開市直擊》-科技股再有監管消息 騰訊、阿里將互聯有幾震撼？（附Time code）

港股 理想汽車—W（02015） 電動車 小鵬汽車－W（09868） 汽車 中華人民共和國工業和信息化部 新能源

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升82點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【SOHO中國】SOHO中國賣盤黑石交易告吹　股價急挫三成半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版