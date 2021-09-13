【廣汽集團2238】芯片短缺影響廣汽整體銷量 新能源車基數低變亮點

上周，廣汽集團（02238）發布8月銷量，批售12.24萬輛，按月下滑32.2%，同比下滑 32.3%。但受益於AION Y銷量向上，新能源車「埃安」批售再創新高。8月，埃安終端和批售分別為11,631輛和11,619輛，按年分別增長115.1%和87.1%，批發銷量按月增長10.4%，連續2個月銷量過萬，再創歷史新高。

【券商點睇】A股氣氛旺持續萬億成交 中金稱未全面過熱，請按【見下頁】

安信證券預計，銷量按月表現較好的原因在於，AION S PLUS銷量向上，主力車型AION S 合計銷量5,238輛，持續熱銷；新車 AION Y銷量達4,124輛，按月增長32.7%，料後續會持續放量。

【延伸閱讀】大行點睇：招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

國際芯片供給不足和不確定性導致車企出現不同程度減產，進而令合資車企經銷商進出不均衡、訂單需求和現有庫存不匹配等因素向零售終端傳導，據本田中國和豐田中國官網，8月廣汽本田和廣汽豐田的終端銷量分別為5.2萬輛和5.7萬輛，按年分別下滑26.3%和19.4%。

【北水追蹤】北水流向由負轉正 騰訊幾乎盡收南下資金，請按【見下頁】

安信證券指，2021年廣汽埃安銷量有望大幅增長、廣汽傳祺亦可望迎來底部反轉、合資品

重磅車型上市或為廣汽帶來顯著業績彈性，給予「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛