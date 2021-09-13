【券商點睇】A股氣氛旺持續萬億成交 中金稱未全面過熱

A股連續30多日兩市成交超過萬億，引起市場議論紛紛，討論到底錢從哪裡來？更重要是，天量的成交還可以持續多久？

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《中國證券報》報道，綜合機構、專家觀點來看，機構大幅調倉、散戶頻繁交易、量化交易活躍，各路資金共同驅動成交放大。在整體流動性合理充裕背景下，資本市場深改紅利不斷釋放，市場生態持續向好，資金結構更加均衡，不存在此前「天量」成交市況中的場外配資、杠杆資金暴增的情況，A股市場成交中樞將抬高。

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中金公司表示，萬億成交可能是A股的新均衡水平。該行分析，隨着股票市場本身的增值，以及近年IPO和再融資帶動上市公司數量和股本擴張，A股自由流通市值逐年提升，並已突破40萬億元人民幣。

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歷史上，A股自由流通市值對應的換手率具有均值回歸的特徵，以2.57%的歷史換手率均值所計算的理論成交額已突破1萬億元人民幣。從短期看，本輪換手率上升相比歷史更緩慢，故市場並未出現全面過熱的現象。



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記者：林衛