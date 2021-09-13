【恒大3333】恒大部分美元債跌至違約債水平　野村：基本情境投資者拿回25%本金

▲ 【恒大3333】恒大部分美元債跌至違約債水平 野村：基本情境投資者損失四分三

恒大 （03333） 境內債周一再跌停，另外恒大旗下部分美元債跌至違約債水平，公司可能會進行中國有史以來規模數一數二的債務重組。野村分析員預測，在基線情境下，恒大美元債的投資者將拿回25%的資金。

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野村：基本情境債券投資者可拿回25%資金

野村分析師Iris Chen預測，基本情境是在政府督查的重整計畫下，要確保恒大能夠交房並付款給供應商，而美元債的投資者將拿回25%的資金，而另一種可能性是由一家國有企業出面完全或部分接管，但她認為這種情況的概率較低。Chen表示，如果市場環境改善，恒大可以更高價格出售上市資產，債券持有人屆時預計會得到30%或更高的受償比例。

圖看恒大債務情況

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Chen認為，在另一種不利情境下，質押資產等一些表外負債將回到恒大表內。這些資產在清償時順序可能優先於美元債，如果表外負債高於預期，債券持有人可能只能拿回不到15%的資金。

最壞情況 債券持有人或血本無歸

另外，CreditSights Singapore LLC的高級研究分析師Luther Chai同樣預計恒大可能會違約並進入重組。在基本情景下，政府可能會參與到重組過程，但中國不太可能制止違約或被當作最後的「接盤俠」。政府可能會在晚些時候介入，這樣既可解決信用市場中的道德風險，同時確保任何潛在的社會、金融或經濟影響範圍有限。

在樂觀情境下，Chai表示，恒大可以爭取一些時間，提高未來一年的流動性。在這種情境下，恒大可兌付一些最近期限的到期美元債。恒大未來12個月將有兩筆規模可觀的美元債券到期，合計有35億美元需要兌付。恒大旗下很多美元債每1美元買價面值接近30美分。

許家印稱，自己可以一無所有，詳見【下一頁】

在最壞情況下，債券持有人可能會血本無歸。 Chai表示，這種情境不太可能發生，因為這將「對中國的房地產市場和銀行業以及恒大供應商等相關公司造成嚴重影響。」

摩根士丹利分析師表示，不管是哪家中國房地產開發商重組，「各方都會極力避免出現清算情境」。如果發生這種情況，持有70%以上恒大股票的董事局主席許家印也將失去大部分身家。

另外，上交所公佈，恒大債券「19恒大01（155406）」今日上午交易出現異常波動。根據有關規定，決定，自2021年09月13日10時50分開始暫停19恒大01（155406）交易，自9月13日11時20分起恢復交易。

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編輯：吳敏芳

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