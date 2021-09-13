【碳中和】香港重啟碳市諮詢在望？　雷添良：正探討發展大灣區碳市

▲ 香港重啟碳市諮詢在望？ 雷添良：正探討發展大灣區碳市

碳中和成為近期熱議話題，本港政府早前在施政報告中定下目標，將爭取在2050年前實現碳中和。證監會主席雷添良表示，證監會與金管局去年成立綠色和可持續金融跨機構督導小組，正在評估在大灣區發展碳市場的可行性，並研究深化粵港澳大灣區合作。

事實上，港交所 （00388） 早在2009年，曾刊發文件，就香港發展碳排放權交易平台的商業可行性，以及核證減排期貨的產品概念，向有關人士及機構諮詢意見和建議。不過，該諮詢最終認為香港當時並無急切需要成立核證減排期貨市場，當時雖有數位海外碳市場人士對該交易平台感興趣，但數目並不足以發展出一個流通的交易市場。

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雷添良表示，隨著內地和主要海外市場向綠色及地毯經濟邁進，預期全球碳市場將會出現顯著增長，相信香港可以擔當通往內地門戶的戰略性角色，融通資本以支持國家實現碳中和目標。

他又指，長遠而言，隨著國家加快實施應對氣候變化的各項措施，再加上內地對綠色項目的融資需求不斷上升，香港作為內地連接世界各地的門戶，可望迎來更多發展機遇。而證監會將全力支持並配合政府的碳中和目標，並已經準備就緒，支援落實政府在年底前將更新的《香港氣候行動藍圖》。

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記者：梁安琪

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