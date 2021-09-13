【德國大選】3黨候選人二度電視辯論 社民黨再下一城

德國總理選舉於9月26日舉行，迎接16年以來的新一位總理。德國周日（12日）舉行候選人辯論，總理默克爾所屬的基督教民主聯盟（CDU）候選人拉舍特與盟友社會民主黨（SPD）的黨魁舒爾茨互相攻擊。辯論結束後民調顯示，社會民主黨獲41%支持率。

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由德國2間公共廣播公司合辦的第2場總理候選人直播辯論在周日舉行，拉舍特指財政部及司法部早前被執法機構搜查，配合政府的洗黑錢部門調查，批評當中唯獨不查身為現任財政部長舒爾茨（Olaf Scholz），直指舒爾茨有問題。舒爾茨反駁拉舍特指控自己可能涉及違反行為是「不誠實」，同時再次表明任內3年為財政部帶來的現代化改革。

辯論結束後的民意調查顯示，舒爾茨延續首場辯論的優勢，獲41%民眾支持。而拉舍特支持率則大比數落後，僅得27%。近年冒起的綠黨候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock），則獲得25%支持率，屬3人中最低。早前有德國民調顯示，拉舍特（Armin Laschet）所屬的CDU支持率跌至歷史低位。

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過去16年間12年共組執政聯盟的CDU與SPD公開對決，綠黨成為一大關鍵。SPD與綠黨並未排除與極左政黨左翼黨（Die Linke）合組政府的可能。相反，雖然拉舍特沒有排除再與SPD共組執政聯盟的可能，但中間偏右的CDU若勝選，則可能需要拉攏綠黨以求成功組閣。

責任編輯：李俊儀