▲ 【港區國安法】許正宇：慈善團體若支持不利國家安全活動 將被撤免稅資格

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌中表示，因應國案法實施，稅務局已修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》，假如經審視後發現有團體參與或運用其資源支持或推廣不利於國家安全的活動，稅務局將毫不猶疑地將其排除為慈善團體，並撤銷其豁免繳稅資格。有關修訂指南即時生效。

許正宇指理財通額度視乎市況調整，調見【下一頁】

按照現行指南，要被認定為慈善團體，有關團體必須純粹是為法理上承認的慈善宗旨及為公眾利益而成立。慈善宗旨現時在香港是由案例法界定，並包括：（1）救助貧困；（2）促進教育；（3）推廣宗教；以及（4）可令社會得益但非屬以上任何一類的其他慈善宗旨。

慈善團體豁免繳稅資格可以讓慈善團體保留更多財政資源，從而有空間推動更多促進公眾利益的慈善項目。根據《香港國安法》第六條，在香港特區的任何機構、組織和個人都應當遵守該法和香港特區有關維護國家安全的其他法律，不得從事危害國家安全的行為和活動。

修訂後的指南除了適用於《稅務條例》第88條下的新申請外，當然亦涵蓋現時已獲確認豁免繳稅資格的所有慈善團體。稅務局會進行定期覆檢，並留意有關團體的實質性質有否改變。

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