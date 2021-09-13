【跨境理財通】許正宇：港人使用理財通需開設兩個戶口　理財通額度視乎市況調整

▲ 許正宇表示，部分內地銀行有見證開戶服務，下一步要視乎如何在現有基礎上，將見證開戶服務循序漸進地推進。

跨境理財通實施細則在上周五公布，本地銀行最早可於10月展開跨境理財通服務，但香港投資者需要親身到內地開立投資戶口。財經事務及庫務局局長許正宇出席一個電台節目時表示，香港投資者若要使用北向理財通，需要開設兩個戶口，包括結匯和投資戶口，當中結匯戶口可在香港銀行開戶，惟投資戶口一般要親自前往內地銀行開戶。

跨境理財通正式啟動 香港投資者要點做？（↓）

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許正宇未有正面回應會否因要親身到內地開戶，影響香港投資者使用理財通的反應，只表示，部分內地銀行有見證開戶服務，下一步要視乎如何在現有基礎上，將見證開戶服務循序漸進地推進。

圖看跨境理財通機制

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滙豐將於本周初入紙申請開展理財通業務，許正宇指，本地銀行對於跨境理財通態度積極，今次理財通1500億元人民幣市場額度，正配合內地大批中產龐大的理財需求，以及在買樓和存款外的其他資產配置需要。

他認為，與內地互聯互通是本港金融發展重要一環，香港可透過國際聯繫，促進大灣區金融市場發展。對於理財通日後會否進一步擴容，許正宇指要視乎情況而定。

南向債券通仍未有期，許正宇指，南向債券通仍在努力當中，有消息會公布。

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