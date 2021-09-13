【Windows 11】微軟證實Windows 11　無法支援搭載蘋果M1芯片設備

▲ 微軟（Microsoft）全新作業系統Windows 11將於10月5日正式登場，屆時符合條件的 Windows 10電腦將可免費升級到Windows 11。

微軟（Microsoft）全新作業系統Windows 11將於10月5日正式登場，屆時符合條件的 Windows 10電腦將可免費升級到Windows 11。過往不少蘋果（Apple）用家為了使用跟多功能，都會啟動切換輔助程式，安裝Windows。不過微軟近日就向外媒證實，Windows 11將無法支援，搭載蘋果M1芯片的設備。

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微軟早前就列出運行Windows 11的電腦設備，需符合三個主要要求。首先是設備配備64位1GHz或更快的處理器、需要至少4GB記憶體以及64GB儲存空間。另外，還需要兼容DirectX 12的顯卡，並支援TPM 2.0。由於Windows 11需要支援TPM 2.0，但蘋果則從未在任何Mac機型上提供TPM支援，因此英國科技網站The Register就向微軟作出提問。

微軟發言人向其後向The Register證實，Windows 11系統不支援運行M1芯片的蘋果Mac設備。不過各位蘋果用戶也毋需太擔心，因為微軟曾表示，並不會強制用戶升級Windows 11系統，用戶可以繼續使用Windows 10系統，而且微軟也將繼續對其進行更新。蘋果Mac用戶也繼續使用。

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責任編輯：曾曉汶