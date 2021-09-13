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北韓宣布成功試射長程導彈 射程達1500公里

環球政治 10:58 2021/09/13

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美國與北韓的無核化談判膠著之際，北韓官媒朝中社宣布，北韓於周末成功試射長程導彈。據悉，長程導彈的射程達到1,500公里，而北韓領袖金正恩並無視察今次試射。

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朝中社報道，北韓上周六（11日）與周日（12日），連續兩日試射由朝鮮國防科學院新研發的導彈，北韓形容這款長程導彈屬於有重大意義的戰略武器。

據悉，長程導彈於北韓領土及領海上空，沿著橢圓及八字形軌道，飛行1,500公里後成功擊中目標，飛行時間約126分鐘。

朝中社指北韓勞動黨中央委員會書記朴正天等多名官員都有現身，但金正恩則未有現身。

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智庫卡內基國際和平研究院高級研究員潘達（Ankit Panda）表示，北韓首次點明一枚巡航導彈擁有戰略意義，認為上述説法反映北韓試射的這枚導彈可載核彈頭。

外媒指暫時無法證實，北韓究竟能否掌握到製作可搭載在巡航導彈上的小型彈頭技術。但金正恩今年較早時曾表示，首要目標是研發更小型的導彈。

南韓軍方無透露是否檢測到北韓試射的跡象，但周一（13日）稱正與美國合作進行詳細分析。美國總統拜登（Joe Biden）今年1月上任數小時後，北韓也曾試射巡航導彈。

責任編輯：鄭錦玲

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