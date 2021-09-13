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【美網】祖高域年度滿貫夢碎 梅德韋傑夫封王

環球社會熱點 10:43 2021/09/13

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美國網球公開賽男單決賽於香港時間周一（13日）凌晨展開，由爭取年度滿貫的塞爾維亞球手祖高域對陣俄羅斯新生代球手梅德韋傑夫。結果，梅德韋傑夫直落3盤打敗現任一哥，奪得個人首個大滿貫錦標，同時打破祖高域的年度滿貫。

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今屆美網男單決賽與女單不同，能夠爭取錦標的分別是賽事1及2號種子，同時亦是世界排名頭兩位的祖高域（Novak Djokovic）及梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。梅德韋傑夫今場發揮出色，在3盤比賽中把握4個破發機會，加上更好的發球，結果以3盤6比4，輕取一哥祖高域。

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梅德韋傑夫今次的勝利是祖高域今屆4大滿貫賽事中，首次在決賽中失利，宣告他無法達成年度滿貫的榮譽，即一個賽季內取得網球4大滿貫錦標（澳網﹑法網﹑溫布頓及美網）。

同時，梅德韋傑夫亦一報年初澳網決賽落敗之仇，並在第2次打入美網決賽便收獲冠軍。梅德韋傑夫亦是自2016年以來，繼瑞士名將華連加（Stanislas Wawrinka）後，首次有球手在男單大滿貫決賽擊敗網球壇Big 3（費達拿﹑拿度及祖高域）。

責任編輯：吳漢培

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