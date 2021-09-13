【異動股】多國擬禁電子煙 思摩爾大跌15%、波頓挫13%
當炒股 10:43 2021/09/13
全球多國擬禁電子煙產品，本港料於10月底前通過禁止加熱煙及電子煙法案，同時美國食品和藥物管理局（FDA）已拒絕94.6萬種相關電子煙產品，禁止上市或銷售。思摩爾 （06969） 承接上周五跌勢，周一跌破10天、20天及50天線，低見34.05元，最多跌18%，收市仍挫15.3%至35.25元，見近個半月低位。中國波頓 （03318） 亦跌逾一成，收報3.65元，跌幅達13.2%。
思摩爾大客、美國上市的霧芯科技（美：RLX）上周五大跌16.8%，美國電子煙分銷商Kaival Brands Innovations（美：KAVL）亦大跌46.3%。
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