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【異動股】多國擬禁電子煙　思摩爾大跌15%、波頓挫13%

當炒股 10:43 2021/09/13

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【異動股】多個擬禁電子煙　思摩爾大跌18%波頓亦跌一成

全球多國擬禁電子煙產品，本港料於10月底前通過禁止加熱煙及電子煙法案，同時美國食品和藥物管理局（FDA）已拒絕94.6萬種相關電子煙產品，禁止上市或銷售。思摩爾 （06969） 承接上周五跌勢，周一跌破10天、20天及50天線，低見34.05元，最多跌18%，收市仍挫15.3%至35.25元，見近個半月低位。中國波頓 （03318） 亦跌逾一成，收報3.65元，跌幅達13.2%。

思摩爾大客、美國上市的霧芯科技（美：RLX）上周五大跌16.8%，美國電子煙分銷商Kaival Brands Innovations（美：KAVL）亦大跌46.3%。

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