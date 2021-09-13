▲ 【大灣區】順豐王衛火速辭任大灣區航空董事 上任僅9個月

內地富豪黃楚標此前牽頭成立的大灣區航空，本地媒體報道，去年底才加入董事局的順豐創辦人兼董事長王衛，上月18日已火速辭去大灣區航空董事一職。外界此前曾一度揣測王衛會否入股大灣區航空。

報道指，去年12月10日，王衛連同港大校委會主席李國章、保安局前局長李少光、立法會主席梁君彥及機管局前行政總裁許漢忠，一同加入大灣區航空出任董事。當時，一度令外界揣測王衛會否入股大灣區航空 。惟事隔不足一年王衛已告離職，任期僅約9個月，暫時未見有董事補上。

在公司最新情報方面，大灣區航空已於上周二（7日）為首架航機波音737-800型號進行試飛，並首次在香港國際機場降落。上月初，有市場消息指大灣區航空有望在今個月中獲民航處批出牌照，並計劃在10月1日國慶當日首航，希望可以經營由北京飛至國際的象徵航班。於去年7月，大灣區航空董事許漢忠曾表示，冀今年第三季完成所有申請，並在年底前有3架飛機可投入服務。

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