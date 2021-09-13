【A股成交】內地私募基金據報化身「假外資」　5倍槓桿高頻交易A股

▲ A股市場成交額連續35個交易日超過萬億元人幣。

內地股市近期成交急增，但據報背後牽涉「假外資」。《券商中國》引述消息報道，現在A股市場的外資主力並非海外基金，而是在香港拿到牌照的內地量化基金巨頭。報道引述一名香港基金經理指，業界近期流傳一個消息，有兩間規模100億元人民幣以上的內地量化投資私募基金，由於在香港已有牌照，可以用5倍的槓桿融資，高頻率買賣內地A股和指數期貨，大約是每星期更換所有股份，融資利息低於2厘，遠於內地，估計今年回報率約30%。

據該香港基金經理介紹，假若一隻100億的產品，加5倍槓桿到600億。這些量化基金一般一周會更換全部股份，因此他們一周的交易可能高達600億。然後同時完全做空滬深300等股指，策略上是市場中性，所以今年以來幾乎沒有大的回撤。截至目前，今年收益率是30%左右。

截至9月10日，A股市場成交額連續38個交易日超過萬億元，引起市場關注。

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編輯：吳敏芳