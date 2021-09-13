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【港股市況】恒生指數跌500點　ATM受壓、美團跌半成（不斷更新）

股市 10:45 2021/09/13

分享：

美股上周五下跌，道指跌271點，港股承接跌勢低開逾300點。恒生指數開報25885點，跌320點，恒生科技指數跌1.5%，報6648點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌2%。

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即市走勢︰

【10：45】多國擬禁電子煙　思摩一大跌18%波頓亦跌一成

【10：42】藥明生物 （02269） 跌逾4%，低見112.8元。

【10：29】化工股續造好，理文化工 （00746） 升逾11%，破頂高見10元。

【10：29】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌幅擴大至5%。

【10：27】恒生指數跌500點，ATM受壓，美團 （03690） 跌5%；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【10：24】四大內銀逆市向好，建行 （00939） 升0.4%；工行 （01398） 升0.2%；中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 升1%。

【10：17】微盟 （02013） 跌逾6%，低見11.9元。

【10：10】水泥股逆市造好，兗煤 （01171） 升逾6%；中煤能源 （01898） 升近3%；神華 （01088） 升逾2%。

【10：03】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾2%。

【10：02】港股早段最多跌480點，低見25725點，恒指最新跌約440點；科指跌2.3%，報6591點。

【10：02】快手 （01024） 逆市靠穩，升0.1%，高見99.5元。

【09：59】中遠海控 （01919） 逆市升3%，高見16.1元。

【航運股】全球第三大航運商凍結運費至明年2月

【09：55】德斯 （08437） 跌逾3成，破底低見0.105元，成交578萬元。

【09：52】濠賭股下挫，其中藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌逾4%。

【09：50】三桶油逆市上升，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 升0.9%；中石化 （00386） 升0.5%。

【09：46】滙豐 （00005） 跌逾1%；中銀香港 （02388） 逆市升0.8%。

【高息銀行股】理財通10月啟動引爆55億商機　滙豐、中銀香港邊隻最受惠？

【09：42】海倫司 （09869） 上市翌日，股價回吐逾6%，低見22.1元見上市後新低。

【09：40】中鋁 （02600） 股價逆市升逾8%，破頂高見7.28元。

【09：38】皇冠環球集團 （00708） 公布，以每股0.11元發行6.8億股新股方式將貸款7502萬元資本化。皇冠環球股價升近1.5倍，高見0.47元。

【09：36】恒大系下跌，恒大 （03333） 跌逾3%，恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 分別跌逾2%。

【恒大3333】恒大多個項目停工　業主工人維權湧現

【恒大3333】內地瘋傳恒大財富爆雷　許家印：我可以一無所有　投資者不能（第二版）

【09：35】思摩爾 （06969） 跌逾13%，低見35.85元。

【09：34】港交所 （00388） 逆市靠穩，升0.3%，高見506元。港交所宣布將增加市場數據服務產品，下月1日起推出移動裝置市場數據訂閱服務。

【港交所產品】港交所將向散戶推實時串流市場數據　月費38元

【09：32】大市早段曾跌逾400點，低見25782點。

【09：31】SOHO中國 （00410） 開市後跌幅擴大至近4成，低見2.13元。

【09：26】萬達 （00169） 跌逾4%。萬達酒店公布收到融創 （01918） 通知，終止融創持有及萬達酒店管理的21家酒店管理協議。

【內房股】融創突通知萬達酒店　終止21家酒店管理合作

【09：24】SOHO中國 （00410） 跌近15%。SOHO中國賣盤予黑石集團（Blackstone）的交易告吹。

【SOHO中國】SOHO中國賣盤黑石交易告吹　未滿足先決條件

【09：20】恒生指數開報25885點，跌320點，恒生科技指數跌1.5%，報6648點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌2%。

【互聯網監管】工信部限周五前整改通信軟件　阿里騰訊小米與會　稱不再約談　直接曝光

【互聯網監管】人社部等4部門對美團、餓了麼、滴滴等10間企業　美團：積極保障騎手權益 （第二版）

【09：13】期指開報25922點，跌219點或0.8%。

【09：00】恒指黑期跌約234點，報25946點；道指期貨升66點，報34673點。

【08：44】中國據報尋求分拆支付寶、為貸款業務另建APP

【07：45】堃博醫療2216今日起招股　一手入場費約9444元

【07：45】夜期收市跌178點，收報25963點，港股ADR指數跌261點。滙豐 （00005） ADR折合報40.4元，較港收市價跌1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報485.1元，較港收市價跌1%。

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【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮疫情令經濟復甦受挫；民主黨參議員建議向企業回購股份徵稅2%，道指曾升224點，收市倒跌271點，報34607點。標指跌0.77%，收報4458點。納指跌0.87%，報15115點。

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【開市9點半】工信部限即時通信軟件周五前解除屏蔽　本周宜關注美CPI數據

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

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