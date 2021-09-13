【恒指夜期+ADR】夜期跌34點　騰訊音樂跌5%　北水走資近17億（不斷更新）

港股夜市靠穩，夜期跌34點，由於跌勢於上周五圍已反映，加上下午已大跌，故ADR變動不大，不過，教育、造車及騰訊音樂等中概股繼續跌。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 40.95 +0.6% 美團ADR 246.13 -0.7% 騰訊ADR 474.91 -0.6% 阿里巴巴美股 159.90 -0.6%

中概股：

中概股 最新報(美元) 變幅 達達 22.87 -11.3% 小鵬汽車 37.58 -2.5% 蔚來汽車 37.08 -2.4% 騰訊音樂 8.21 -5.1%

北水重新走資16.7億元，藥明生物 （02269） 及思摩爾 （06969） 淨流出最多，分別錄7.8億及6.3億元淨沽，騰訊 （00700） 有逾3億元淨沽，美團 （03690） 及李寧 （02331） 亦有逾2億元。恒指夜期早段跌，及後輕微倒升。

北水資金流向：

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港股承接美股上周五跌勢，低開320點，ATM受壓下，大市跌幅曾擴大逾600點，低見25570點。恒生指數收報25813點，跌392點，成交1503億元。恒生科技指數跌2.3%，報6595點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；恒大 （03333） 跌近7%；三桶油逆市造好，中石油 （00857） 升近5%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【名家看法】港股曾跌逾600點 趙文利：留意外圍三大風險（附短期部署）

【跨境理財通】許正宇：港人使用理財通需開設兩個戶口 理財通額度視乎市況調整

即市走勢︰

【21：59】夜期跌34點

【20：39】夜期升2點

【18：00】恒指夜期跌13點，報25772點，低水42點。

【16：10】恒生指數收報25813點，跌392點，成交1503億元。恒生科技指數跌2.3%，報6595點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；恒大 （03333） 跌近7%；三桶油逆市造好，中石油 （00857） 升近5%。

【16：00】恒生指數U盤前跌423點，報25782點。

【15：44】恒大 （03333） 尾市跌逾6%，低見3.36元，成交2.5億元。

【恒大3333】恒大據報提出3方案解決理財產品兌付

【15：35】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 尾市跌逾4%；小米 （01810） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【15：23】港股尾市跌幅略收窄至約475點，報25731點；科指跌2.7%，報6564點。

【15：00】內地股市午後續個別發展，上證全日升0.3%；深證跌0.5%；創業板指跌1.2%。

【14：53】美團 （03690） 曾跌8%，低見239元，最新跌幅收窄至6%內，報244元。

【科企反壟斷】美團因不正當競爭被罰向餓了麼支付百萬元人幣 美團股價曾跌8%

【14：45】大市最新跌約540點，報25664點

【14：33】新晨動力 （01148） 升近三成，破頂高見1.15元。

【14：29】西王特鋼 （01266） 升幅擴大至近五成，破頂高見0.59元。

【14：15】和黃醫藥 （00013） 升逾3%，高見63.65元。和黃醫藥公布，國家藥監局藥品評審中心將HMPL-689納入突破性治療藥物品種，用於治療復發或難治性濾泡性淋巴瘤。

【14：14】中石油 （00857） 午後升近5%，高見3.6元。

【14：07】高盛：四大原因累物管股盈利能力向下 削逾十隻物管股目標價（附名單）

【13：12】恒大 （03333） 午後跌幅擴大至逾5%，低見5.43元；恒大汽車 （00708） 跌逾7%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。

【13：05】大市午後跌幅擴大至600點，跌至25600點水平。美團 （03690） 跌幅擴至7%，低見240元。

【13：03】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌6%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【13：02】西王特鋼 （01266） 午後復牌升逾2成，高見0.5元。

【13：00】港股午後初段跌約510點，報25696點；科指跌2.8%，報6556點。

【13：00】堃博醫療2216首日招股暫錄逾3億輕微超購 券商：市場或對醫療器械股投下「不信任一票」

【12：30】恒大部分美元債跌至違約債水平 野村：基本情境投資者拿回25%本金

【12：00】恒生指數半日跌519點，報25686點，成交807.9億元。恒生科技指數跌2.8%，報6557點。美團 （03690） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%；SOHO中國 （00410） 挫近35%。

【11：47】美團 （03690） 續尋日內低位，報242元跌6.7%。

【11：44】恒指中午收市前跌約495點，報25710點；科指跌2.7%，報6567點。

【11：40】山東黃金 （01787） 升6%，高見15.12元。山東黃金控股股東擬斥最多5億元人民幣增持其A股。

【11：33】光大環境 （00257） 升逾9%，破頂高見6.4元。

【11：31】鋁股再破頂 高盛花旗雙雙調高鋁價目標價

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.1%；深證跌0.5%；創業板指跌1.1%。

【11：28】理文化工 （00746） 升幅擴大至14%，破頂高見10.2元。

【11：20】美團 （03690） 跌幅擴大至6%，報243.6元日內低位。

【11：12】大市最跌約500點，報25700點，跌505點；科指跌2.8%，報6556點。

【10：57】中石油 （00857） 升幅擴大至近4%，高見3.57元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【10：56】李寧 （02331） 跌逾5%，低見99元。

【10：47】丘鈦 （01478） 逆市靠穩升0.3%，高見12.94元。丘鈦8月攝像頭模組銷售4075.6萬件，按年增20.4%。

【公司數據】丘鈦科技8月攝像頭模組銷量按年增20.4%

【10：45】多國擬禁電子煙 思摩爾大跌18%波頓亦跌一成

【10：42】藥明生物 （02269） 跌逾4%，低見112.8元。

【10：29】化工股續造好，理文化工 （00746） 升逾11%，破頂高見10元。

【10：29】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌幅擴大至5%。

【10：27】恒生指數跌500點，ATM受壓，美團 （03690） 跌5%；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【10：24】四大內銀逆市向好，建行 （00939） 升0.4%；工行 （01398） 升0.2%；中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 升1%。

【10：17】微盟 （02013） 跌逾6%，低見11.9元。

【10：10】水泥股逆市造好，兗煤 （01171） 升逾6%；中煤能源 （01898） 升近3%；神華 （01088） 升逾2%。

【10：03】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾2%。

【10：02】港股早段最多跌480點，低見25725點，恒指最新跌約440點；科指跌2.3%，報6591點。

【10：02】快手 （01024） 逆市靠穩，升0.1%，高見99.5元。

【09：59】中遠海控 （01919） 逆市升3%，高見16.1元。

【航運股】全球第三大航運商凍結運費至明年2月

【09：55】德斯 （08437） 跌逾3成，破底低見0.105元，成交578萬元。

【09：52】濠賭股下挫，其中藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌逾4%。

【09：50】三桶油逆市上升，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 升0.9%；中石化 （00386） 升0.5%。

【09：46】滙豐 （00005） 跌逾1%；中銀香港 （02388） 逆市升0.8%。

【高息銀行股】理財通10月啟動引爆55億商機 滙豐、中銀香港邊隻最受惠？

【09：42】海倫司 （09869） 上市翌日，股價回吐逾6%，低見22.1元見上市後新低。

【09：40】中鋁 （02600） 股價逆市升逾8%，破頂高見7.28元。

【09：38】皇冠環球集團 （00708） 公布，以每股0.11元發行6.8億股新股方式將貸款7502萬元資本化。皇冠環球股價升近1.5倍，高見0.47元。

【09：36】恒大系下跌，恒大 （03333） 跌逾3%，恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 分別跌逾2%。

【恒大3333】恒大多個項目停工 業主工人維權湧現

【恒大3333】內地瘋傳恒大財富爆雷 許家印：我可以一無所有 投資者不能（第二版）

【09：35】思摩爾 （06969） 跌逾13%，低見35.85元。

【09：34】港交所 （00388） 逆市靠穩，升0.3%，高見506元。港交所宣布將增加市場數據服務產品，下月1日起推出移動裝置市場數據訂閱服務。

【港交所產品】港交所將向散戶推實時串流市場數據 月費38元

【09：32】大市早段曾跌逾400點，低見25782點。

【09：31】SOHO中國 （00410） 開市後跌幅擴大至近4成，低見2.13元。

【09：26】萬達 （00169） 跌逾4%。萬達酒店公布收到融創 （01918） 通知，終止融創持有及萬達酒店管理的21家酒店管理協議。

【內房股】融創突通知萬達酒店 終止21家酒店管理合作

【09：24】SOHO中國 （00410） 跌近15%。SOHO中國賣盤予黑石集團（Blackstone）的交易告吹。

【SOHO中國】SOHO中國賣盤黑石交易告吹 未滿足先決條件

【09：20】恒生指數開報25885點，跌320點，恒生科技指數跌1.5%，報6648點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌2%。

【互聯網監管】工信部限周五前整改通信軟件 阿里騰訊小米與會 稱不再約談 直接曝光

【互聯網監管】人社部等4部門對美團、餓了麼、滴滴等10間企業 美團：積極保障騎手權益 （第二版）

【09：13】期指開報25922點，跌219點或0.8%。

【09：00】恒指黑期跌約234點，報25946點；道指期貨升66點，報34673點。

【08：44】中國據報尋求分拆支付寶、為貸款業務另建APP

【07：45】堃博醫療2216今日起招股 一手入場費約9444元

【07：45】夜期收市跌178點，收報25963點，港股ADR指數跌261點。滙豐 （00005） ADR折合報40.4元，較港收市價跌1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報485.1元，較港收市價跌1%。

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【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮疫情令經濟復甦受挫；民主黨參議員建議向企業回購股份徵稅2%，道指曾升224點，收市倒跌271點，報34607點。標指跌0.77%，收報4458點。納指跌0.87%，報15115點。

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【開市9點半】工信部限即時通信軟件周五前解除屏蔽 本周宜關注美CPI數據

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一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩