【AAPL】Epic Games就蘋果反壟斷裁決訴訟案提出上訴　蘋果盤前彈近1%

▲ Epic Games就蘋果反壟斷訴訟案裁決提出上訴

Fortnite遊戲開發商Epic Games於對蘋果公司（Apple，美：AAPL）的訴訟案被視為小勝，不過事件並未畫下句號。Epic Games針對美國法官Yvonne Gonzalez Rogers於上周五就蘋果公司反壟斷訴訟案的判決，提出上訴，要求重新審理此案。

蘋果上周五跌逾3%後，周一盤前反彈近1%，最新報150.29美元。

美股若真回調哪些股份可吸納？為你分析4隻熱炒美股：【按此】

美股現五連跌 預視美股回調漸步近：【按此】

Epic挑戰巨企蘋果反壟斷成功 App Store須允第三方支付 股價跌3%，詳情請看【下一頁】

Yvonne Gonzalez Rogers當日雖然勒令蘋果須允許應用程式（App）開發商引導消費者通過第三方支付平台付費，不過駁回Epic有關蘋果非法壟斷的辯訴，亦沒有裁定蘋果須讓Fortnite重新在App Store上架，或恢復Epic的Apple開發者帳號。另外，又要求Epic因違反合同約定，而向蘋果支付至少400萬美元的損失。

Epic此前在遊戲Fortnite中，繞過蘋果系統加入直接付費管道，隨後遊戲遭蘋果下架，Epic決定向蘋果發起訴訟。

【AAPL】蘋果拒絕遊戲開發商Epic重新上架韓國App Store

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩

＊重溫《ET開市直擊》-科技股再有監管消息 騰訊、阿里將互聯有幾震撼？（附Time code）＊