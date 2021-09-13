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【新股IPO】堃博醫療2216今日起招股　一手入場費約9444元

新股IPO 07:29 2021/09/13

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【新股IPO】堃博醫療2216今日起招股　一手入場費約9444元

堃博醫療 （新上市編號︰02216） 今日（9月13日）起至9月16日招股。內地肺病醫療公司堃博醫療計劃發行8935.5萬股，一成於香港作公開發售，集資最多16.7億元，招股價介乎17.2元至18.7元，每手500股，一手入場費9444.2元。堃博醫療預期9月24日掛牌。

堃博醫療於2012年成立，為一家提供肺部疾病精準介入治療技術的生物公司。堃博醫療去年收入按年下跌近6成至326萬美元（約2527萬港元），年內虧損淨額擴大至4879萬美元（約3.78億港元），2019年同期虧損為3255萬美元（2.5億港元）。

所得款項淨額的49.9%分配予其核心產品，為InterVapor及RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金；18.5%分配予其他產品及候選產品；9.2%為繼續擴大其生產廠房的生產線提供資金；13.2%為通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金；9.2%用於營運資金及其他一般公司用途。

【新股IPO】堃博醫療已通過上市聆訊　據報集資約23億元

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責任編輯︰梁浩碩

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