【ET財經早點1分鐘】監管再出聲 阿里、騰訊平台將破天荒互聯

據內地傳媒報道，工信部上周四召開了「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、字節跳動、百度 （09888） 、華為、小米 （01810） 、網易 （09999） 等均有參與。

會議指出，9月17日前即時通信軟件必須按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施。

騰訊ADR及阿里美股上周五下跌，恒指夜期亦跌178點。

雷軍考察吉林 研電動車合作

進軍電動車市場的小米創辦人雷軍，上周四到了被籲為「汽車城」的吉林省長春。除拜訪當地官員之外，亦到了中國一汽集團就合作事宜進行深度洽談。一汽集團為內地汽車生產廠商之一，合資品牌包括一汽豐田及一汽大眾。

陳茂波：前海方案是更重要新藍圖

陳茂波發表網誌認為「跨境理財通」為本港金融業帶來龐大的新機遇，前海方案卻是更重要的新藍圖。

陳茂波解釋，香港發展空間大了，前海合作區的面積由近15平方公里，擴展到超過120平方公里，分流了土地制約 令本港產業發展空間不足的問題。

雅居樂澄清賣盤傳聞 已報公安

近期內房債務問題受市場關注，雅居樂澄清，市場謠傳雅居樂出售予保利發展，以及就出售完成盡職調查。經向控股股東查詢，確認謠言亳無根據，並已向公安機關報案，並被受案調查。